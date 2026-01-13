Nghi vấn Quang Dương dùng ảnh mạng để review loại bóng pickleball đang gây tranh cãi

Sự xuất hiện của lô bóng LT Pro 48 với chất lượng bất thường không chỉ khiến cộng đồng Pickleball Việt Nam dậy sóng mà còn kéo cả tay vợt hàng đầu Quang Dương vào một cuộc tranh luận.

Mới đây, các diễn đàn Pickleball tại Việt Nam liên tục xuất hiện những bài đăng phản ánh về tình trạng "chất lượng kép" của dòng bóng LT Pro 48. Giữa tâm điểm dư luận, tay vợt Quang Dương từ Mỹ đã có những chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân. Quang Dương thừa nhận: "Có điều gì đó lạ lạ với lô bóng mới này". Dưới góc nhìn chuyên môn, anh nhận định lô bóng hiện tại có xu hướng nảy cao và khó kiểm soát hơn, tạo nên sự lạ lẫm ngay cả với một vận động viên thi đấu cường độ cao như anh.

Tuy nhiên, lời cảnh báo này ngay lập tức vấp phải ý kiến từ cộng đồng mạng. Dân tình chỉ ra bằng chứng cho thấy hình ảnh Quang Dương dùng để minh họa cho chia sẻ của mình thực chất là ảnh "mượn" từ các kho ảnh quảng cáo lô hàng Trung Quốc đang lan truyền trên mạng.

Cộng đồng pickleball nghi ngờ về việc Quang Dương dùng ảnh mạng (Ảnh chụp màn hình)

Ảnh Quang Dương đăng và ảnh trên mạng cùng có khay màu xanh (Ảnh chụp màn hình)

Việc một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn lại sử dụng ảnh mạng để nói về một vấn đề chất lượng của quả bóng đã khiến dư luận đặt nghi ngờ có sự dàn xếp nhằm "lập lờ" nguồn gốc thực sự của số bóng đang gây tranh cãi.

Về phía nhà phân phối chính thức dòng bóng LT Pro 48 tại Việt Nam đã phải đưa ra thông báo khẩn cấp. Theo đó, đơn vị này thừa nhận có sự không đồng nhất trong lô hàng mới và quyết định triển khai chương trình thu hồi, hoàn tiền toàn bộ sản phẩm thuộc lô này để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi một thông tin chính thức cuối cùng từ phía nhà sản xuất để làm rõ liệu đây là lỗi quy trình sản xuất hay sự xuất hiện của hàng giả trên thị trường.