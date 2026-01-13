Giữa drama bóng LT Pro 48 "fake", nhà phân phối tại Việt Nam ra thông báo thu hồi và hoàn tiền toàn bộ sản phẩm

Cộng đồng Pickleball Việt Nam những ngày qua đang "dậy sóng" xoay quanh nghi vấn chất lượng bóng LT Pro 48. Sau hàng loạt phản ánh về sự khác biệt giữa các lô bóng, nhà phân phối chính thức LT Pro 48 tại Việt Nam đã chính thức lên tiếng.

Thông báo của đơn vị phân phối chính thức LT Pro 48.

Theo thông báo trên fanpage của đơn vị này, một lô bóng LT Pro 48 thử nghiệm giới hạn vốn chỉ được sản xuất để đánh giá nội bộ, không nhằm mục đích phân phối ra thị trường. Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong quá trình phát hành, một số lượng nhỏ bóng thử nghiệm đã đến tay người tiêu dùng.

Đối với những khách hàng đã nhận phải bóng thuộc lô thử nghiệm này, đơn vị phân phối cam kết thu hồi và hoàn tiền, hoặc thay thế bằng sản phẩm LT Pro 48 chính thức trong thời gian sớm nhất.

Dù nhà phân phối đã đưa ra thông báo nhưng trong cộng đồng Pickleball Việt Nam vẫn còn không ít ý kiến băn khoăn về nguồn gốc thực sự của lô bóng này.

Hiện phía công ty sản xuất bóng LT Pro 48 vẫn chưa có thông báo chính thức liên quan đến vụ việc này. Chúng tôi đã chủ động liên hệ để làm rõ vấn đề, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi.