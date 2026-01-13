Ở nước Mỹ xa xôi, Quang Dương cũng thấy “lạ lạ” với lô bóng LT Pro 48 mới?

Sự xuất hiện của những lô bóng LT Pro 48 với diện mạo và chất lượng khác lạ đã khiến cộng đồng Pickleball Việt Nam dậy sóng. Đáng chú ý, tay vợt hàng đầu Quang Dương cũng vừa bày tỏ sự nghi ngại về lô bóng mới này trên trang cá nhân.

Tay vợt trẻ thẳng thắn chia sẻ: "Có điều gì đó lạ lạ với lô bóng mới này".

Dưới góc độ một vận động viên chuyên nghiệp, anh chỉ ra những thay đổi rõ rệt về đặc tính vật lý của bóng. Quang Dương nhận định lô bóng mới này cảm giác cứng hơn hẳn so với những lô bóng đầu tiên anh từng sử dụng. Anh cho biết bóng có xu hướng nảy cao hơn, gây ra sự lạ lẫm và khó kiểm soát trong các cú đánh.

Chia sẻ gây chú ý của Quang Dương (Ảnh chụp màn hình)

Ở Việt Nam, hiện câu chuyện chất lượng bóng LT Pro 48 vẫn đang là đề tài gây chú ý trong cộng đồng Pickleball.

Chất lượng khác nhau của 2 quả bóng LT Pro 48.

Tem của nhà phân phối chính thức tại Việt Nam (Ảnh: CMH)

Dù cho nhà phân phối đã đưa ra thông báo thu hồi các sản phẩm thuộc lô này nhưng vẫn còn rất nhiều băn khoăn trong cộng đồng. Tất cả đang chờ đợi thông báo chính thức của Lifetime - Hãng sản xuất bóng LT Pro 48.