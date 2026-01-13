"Né" Nhật Bản, U23 Việt Nam gặp đối thủ nào ở tứ kết U23 châu Á?

U23 Việt Nam vừa khép lại vòng bảng giải U23 châu Á 2026 bằng một kịch bản không thể thuyết phục hơn. Ba chiến thắng liên tiếp đã đưa "Những chiến binh Sao vàng" lên ngôi đầu bảng A một cách đầy kiêu hãnh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu, bóng đá Việt Nam bước vào vòng tứ kết với vị thế của đội dẫn đầu bảng cùng thành tích toàn thắng.

Việc giành ngôi đầu bảng không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là một tính toán chiến lược quan trọng. Theo đó, 23 Việt Nam sẽ "né" được đối thủ nặng ký nhất là U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết. Việc tránh được đội bóng xứ sở mặt trời mọc ngay tại vòng loại trực tiếp đầu tiên giúp U23 Việt Nam bảo toàn được cơ hội tiến sâu vào bán kết.

U23 Việt Nam sẽ gặp UAE hoặc Syria ở tứ kết (Ảnh: AFC)

Xác định đối thủ của U23 Việt Nam

Tại bảng B, cục diện đang diễn ra vô cùng căng thẳng để tìm ra cái tên sẽ chạm trán thầy trò ông Kim. Với việc U23 Nhật Bản đã sớm xây chắc ngôi đầu và U23 Qatar chính thức bị loại, tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa U23 UAE và U23 Syria.

Hiện tại, U23 UAE đang nắm quyền tự quyết trong tay. Với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -4), đại diện này chỉ cần một kết quả hòa ở lượt trận cuối là đủ điều kiện đi tiếp. Trong khi đó, U23 Syria không còn đường lùi; họ buộc phải giành trọn 3 điểm trong trận đối đầu trực tiếp nếu muốn lách qua khe cửa hẹp. Theo lịch thi đấu, trận tứ kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 .