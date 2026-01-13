Netizen chỉ ra 8 điểm chưa thuyết phục trong thông báo thu hồi bóng pickleball LT Pro 48 giữa drama bóng “fake”

Giữa lúc cộng đồng pickleball Việt Nam dậy sóng vì nghi vấn bóng LT Pro 48 không đảm bảo chất lượng, thậm chí bị đặt dấu hỏi về tính "chính hãng", BT Sport - đơn vị phân phối tại Việt Nam - đã phát đi thông báo thu hồi lô bóng LT Pro 48 (pack 3 quả) với lý do: đây là lô "bóng thử nghiệm" bị phát hành nhầm ra thị trường.

Tuy nhiên, thay vì xoa dịu dư luận, thông báo này lại khiến nhiều người chơi và netizen bức xúc hơn, cho rằng nội dung mang tính né tránh trách nhiệm, thiếu minh bạch và chưa trả lời được những câu hỏi cốt lõi. Trên các fanpage và hội nhóm, nhiều ý kiến đã chỉ ra 8 điểm "chưa thuyết phục" trong thông báo thu hồi.

Đầu tiên, thông cáo gọi đây là sự "nhầm lẫn" nhưng không nói rõ nhầm ở khâu nào: sản xuất, đóng gói, kiểm định hay phân phối? Không có cá nhân hay bộ phận nào được nhắc tới, khiến lỗi hệ thống bị "đánh tráo" thành sai sót vô ý - một cách giảm nhẹ trách nhiệm quen thuộc.

Thứ hai, việc nhấn mạnh LT Pro 48 là bóng chính thức của PPA Tour không liên quan trực tiếp đến câu chuyện lô bóng thử nghiệm bị tung ra thị trường bị đặt dấu hỏi về chất lượng. Netizen cho rằng đây là cách đánh vào cảm xúc và niềm tin thương hiệu, thay vì tập trung giải quyết nghi vấn về chất lượng lô bóng đang gây tranh cãi.

Thứ ba, cụm từ "số lượng nhỏ", "lô thử nghiệm giới hạn" được lặp lại nhưng không có bất kỳ con số cụ thể nào, có bao nhiêu hộp đã được bán, đã phân phối ở đâu, trong khoảng thời gian nào?... Người tiêu dùng vì thế không thể tự đánh giá mình có nằm trong diện bị ảnh hưởng hay không.

Thứ 4, thông cáo khẳng định lô thử nghiệm đã được tách khỏi dây chuyền sản xuất - nhưng vấn đề mà người chơi quan tâm là: Những quả bóng đã đến tay họ thì sao? Việc nói về quy trình nội bộ ở hiện tại không giải quyết được hậu quả đã xảy ra.

Thứ 5, doanh nghiệp gây ra sai sót, nhưng khách hàng lại phải tự kiểm tra, tự phát hiện, tự liên hệ đại lý hoặc fanpage để xử lý. Không có hướng dẫn nhận diện cụ thể, không có danh sách lô hàng, không có phương án chủ động thu hồi.

Thứ 6, lời xin lỗi được đưa ra, nhưng không đi kèm giải thích kỹ thuật: Bóng thử nghiệm khác bóng chính thức ở điểm nào? Độ bền, độ nảy, độ ổn định có ảnh hưởng thi đấu không? Vì sao người chơi lại cảm nhận rõ sự khác biệt?

Thứ 7, thông cáo nhấn mạnh "coi trọng tính nhất quán của sản phẩm", nhưng thực tế lại để lọt bóng thử nghiệm ra thị trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người chơi - điều đi ngược hoàn toàn với cam kết đó.

Cuối cùng cũng là quan trọng nhất, thông báo không trả lời thẳng những vấn đề then chốt: Bóng thử nghiệm có đạt tiêu chuẩn thi đấu hay không? Có ảnh hưởng tới phong độ, chấn thương, hoặc kết quả thi đấu không? Làm sao để phân biệt chính xác bóng thử nghiệm và bóng chính thức?

Trong bối cảnh niềm tin của cộng đồng pickleball đang bị lung lay, nhiều netizen cho rằng một thông báo thu hồi nửa vời, thiếu minh bạch không những không dập được khủng hoảng mà còn khiến người chơi đặt dấu hỏi lớn hơn về trách nhiệm và cách xử lý khủng hoảng của nhà phân phối.