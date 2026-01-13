Công Phượng vướng tin đồn thất thiệt liên quan U23 Việt Nam

Rạng sáng ngày 13/1, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi trước hình ảnh tiền đạo Nguyễn Công Phượng nhận thẻ vàng trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, đây thực chất là một cú "việt vị" thông tin đầy tai hại.

Sự trùng hợp hy hữu từ cái tên "không dấu"

Sự nhầm lẫn bắt nguồn từ danh sách xuất phát của U23 Việt Nam có sự góp mặt của tiền vệ trẻ Nguyễn Công Phương(sinh năm 2006). Đáng chú ý, khi hiển thị trên các bảng điện tử và hệ thống dữ liệu quốc tế bằng tiếng Anh (không dấu), cả hai cái tên Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Công Phương đều được viết giống hệt nhau là "Nguyen Cong Phuong".

Hình ảnh cắt ghép ảnh hưởng đến Công Phượng và BTC giải đấu (Ảnh chụp màn hình)

Lợi dụng điểm tương đồng này, một số đối tượng đã nhanh chóng dựng lên kịch bản tin giả. Họ ghép ảnh Công Phượng "đàn anh" vào các bài đăng, thậm chí chỉnh sửa hình ảnh từ các trang web bóng đá quốc tế để tạo cảm giác rằng tiền đạo này đang thi đấu và vừa nhận thẻ vàng tại giải U23.

Ngay sau khi bức ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt, cộng đồng mạng đã nhanh chóng bóc tách sự thật. Thực tế, các trang thống kê quốc tế uy tín vẫn cập nhật đúng dữ liệu của cầu thủ trẻ sinh năm 2006. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là sản phẩm của việc cắt ghép hoặc cố tình hiểu sai nhằm mục đích "câu view", trục lợi từ sự nhầm lẫn của khán giả.

Trên sân cỏ tại Ả Rập Xê út, người nhận thẻ vàng là tiền vệ Nguyễn Công Phương. Trong khi đó, "đàn anh" Nguyễn Công Phượng hoàn toàn không có tên trong danh sách tham dự giải lần này do đã quá tuổi quy định từ lâu.