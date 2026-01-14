U23 Việt Nam đá tứ kết U23 châu Á với đối thủ nào, ngày bao nhiêu?

Tại lượt trận cuối cùng bảng B diễn ra đêm qua 13/1, mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa U23 UAE và U23 Syria. Với tâm thế chỉ cần một trận hòa là đủ để đi tiếp, UAE đã nhập cuộc đầy chủ động. Bàn mở tỷ số từ sớm của Ali Almemari ở hiệp 1 đã cụ thể hóa ưu thế của đội bóng này.

Dù rất nỗ lực và có được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Mahmoud Al Omar ở phút 55, U23 Syria vẫn không thể lật ngược thế cờ. Kết quả này, cộng với việc U23 Nhật Bản đánh bại U23 Qatar 2-0 để chiếm ngôi đầu bảng, đã đưa U23 UAE tiến vào tứ kết với vị trí nhì bảng B – chính thức trở thành đối thủ của U23 Việt Nam.

Theo lịch thi đấu chính thức, trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1.

U23 Việt Nam gặp U23 UAE lúc 22h30 ngày 16/1 (Ảnh: AFC)

Dù UAE là đối thủ đáng gờm với nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt, nhưng U23 Việt Nam đang nắm giữ những ưu thế không nhỏ. Một lợi thế quan trọng là thầy trò HLV Kim Sang-sik được nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày. Dẫu vậy, U23 UAE không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Lối đá thực dụng và khả năng tận dụng sai lầm đối phương của họ đã được chứng minh qua vòng bảng. Hàng phòng ngự Việt Nam sẽ cần sự tập trung cao độ để hóa giải những đường lên bóng tốc độ từ hai biên của đội bóng Tây Á này.