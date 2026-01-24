U23 Nhật Bản thắng "out trình" 4-0 U23 Trung Quốc, đăng quang ngôi vô địch U23 châu Á 2026

Chiến thắng trước U23 Trung Quốc, U23 Nhật Bảng chính thức giành chức vô địch U23 châu Á 2026.

CẬP NHẬT DIỄN BIẾN

Kết thúc trận đấu: U23 Nhật Bản 4-0 U23 Trung Quốc

Phút 84: U23 Trung Quốc dường như đã xuống tinh thần và không thể lên bóng tấn công nữa.

Phút 76: U23 Nhật Bản có bàn thắng nâng lên 4-0 U23 Trung Quốc.

Phút 68: U23 Trung Quốc đưa bóng vào lưới U23 Nhật Bản nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Không có bàn thắng rút ngắn tỉ số.

Phút 58: Trên chấm penaldy, Sato ghi bàn giúp U23 Nhật Bản nâng cách biệt lên 3-0 U23 Trung Quốc.

Phút 48: Những phút đầu hiệp hai vẫn đang chứng kiến khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn đến từ các cầu thủ Nhật Bản.

Trận đấu bước vào hiệp 2

Hiệp 1 khép lại với tỉ số U23 Nhật Bản 2-0 U23 Trung Quốc.

Ảnh: AFC

Phút 45: Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Phút 40: U23 Nhật Bản tiếp tục dâng cao đội hình áp sát về phần sân của U23 Trung Quốc buộc đội bóng này phải lùi sâu phòng ngự.

Phút 33: Trung Quốc đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 30: U23 Nhật Bản hoàn toàn làm chủ thế trận sau 2 bàn thắng dẫn trước. Trong khi đó U23 Trung Quốc chưa thể tạo ra tình huống nguy hiểm.

Phút 19: Vào! U23 Nhật Bản có bàn thắng thứ 2. Tiền vệ Kosei Ogura áp sát đoạt bóng từ tiền đạo U23 Trung Quốc ở ngay trước cấm địa, sau đó sút xa đánh bại thủ môn Li Hao.

Phút 11: U23 Nhật Bản có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 U23 Trung Quốc. cầu thủ Ozeki dứt điểm cận chân gọn gàng trong cấm địa. Bóng đập người Peng Xiao đổi hướng, khiến thủ môn Li Hao không thể cản phá.

Phút 5: Xuất phát từ pha đá phạt góc của U23 Nhật Bản, cầu thủ Nwadike chớp cơ hội dứt điểm chéo góc nhưng không vượt qua được đôi tay của thủ môn Li Hao.

Phút 2: U23 Nhật Bản đang kiểm soát thế trận, tràn lên tấn công bên phần sân của U23 Trung Quốc.

Trận đấu bắt đầu: U23 Nhật Bản ra sân với quần áo màu xanh, trong khi U23 Trung Quốc mặc trang phục màu cam.

Sau gần một tháng tranh tài đầy kịch tính trên đất Saudi Arabia, VCK U23 châu Á 2026 cuối cùng đã đi đến hồi kết. Vào lúc 22h00 tối nay (24/1), sự chú ý của cả châu lục sẽ đổ dồn về sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal, nơi chứng kiến cuộc chạm trán giữa một Nhật Bản bản lĩnh và một Trung Quốc đang tràn đầy hưng phấn.

Trận chung kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC)

Thông tin trước trận đấu

U23 Nhật Bản bước vào trận chung kết với tư thế của một ứng cử viên vô địch nặng ký nhất. Lối chơi của U23 Nhật Bản tại giải năm nay không quá bùng nổ về mặt tỉ số nhưng lại cực kỳ thực dụng và kỷ luật. Chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước kình địch Hàn Quốc ở bán kết là minh chứng rõ nhất cho khả năng chịu áp lực và tính tổ chức thượng thặng của thầy trò HLV Go Oiwa.

Với nòng cốt là những cầu thủ đang thi đấu tại J.League và một số tài năng trẻ từ châu Âu, Nhật Bản sở hữu khả năng kiểm soát bóng và luân chuyển trạng thái cực nhanh. Họ đang hướng tới chiếc cúp vô địch để khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối tại đấu trường trẻ châu lục.

Khác với sự ổn định của Nhật Bản, U23 Trung Quốc chính là bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay khi họ thắng U23 Việt Nam với tỉ số cách biệt 3-0 ở bán kết.

U23 Trung Quốc trình diễn một lối đá hiện đại, dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và những pha phản công sắc lẹm. Sự tự tin của các cầu thủ trẻ Trung Quốc đang lên cao hơn bao giờ hết, và họ chỉ còn cách lịch sử đúng một trận thắng nữa để lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang ở cấp độ này.