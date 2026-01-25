Li Hao bật khóc, HLV Trung Quốc tuyên bố học trò "trượt" thủ môn xuất sắc nhất U23 châu Á là bất công

Kết thúc trận chung kết tại U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản thắng 4-0 U23 Trung Quốc và lên ngôi vô địch. Khoảnh khắc thủ môn Li Hao bật khóc sau trận đã viral khắp mạng xã hội châu Á. Cho đến hiện tại vẫn chưa rõ thủ môn cực hot này khóc vì lỡ hẹn vô địch hay khóc vì "hụt" danh hiệu cá nhân Thủ môn xuất sắc nhất.

Xét về mặt chuyên môn, Li Hao đã có một giải đấu thăng hoa ngoài mong đợi khi giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp với 480 phút trắng lưới. Trước khi bước vào chung kết, anh sở hữu 33 pha cứu thua sau 6 trận. Đặc biệt trong trận tứ kết với Uzbekistan, chính đôi tay của anh đã khước từ ít nhất 8 cơ hội mười mươi của đối thủ để đưa U23 Trung Quốc đi tiếp.

Ngược lại, người giành giải Găng tay vàng là Rui Araki (Nhật Bản) chỉ có vỏn vẹn 8 pha cản phá cả giải. Sự chênh lệch này cho thấy Araki được bảo vệ quá tốt bởi hệ thống phòng ngự thép của Nhật Bản, trong khi Li Hao đơn độc gồng gánh cả một tập thể dưới áp lực nghẹt thở.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Puche Vicente thẳng thắn:

"Theo quan điểm chuyên môn của tôi, Li Hao mới là thủ môn hay nhất giải. Cậu ấy đã chơi một giải đấu phi thường. Lựa chọn của Ban tổ chức thật không thể tin nổi".

Li Hao lỡ hẹn với danh hiệu cá nhân (Ảnh: AFC)

Trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo hay cổng thông tin Sina, chủ đề "Sự bất công dành cho Li Hao" trở thành tiêu điểm. Nhiều chuyên gia cho rằng AFC đang duy trì một "tiền lệ an toàn" khi luôn ưu tiên trao giải cá nhân cho đội vô địch.

Dù không thể cầm trên tay danh hiệu Găng tay vàng, nhưng với màn trình diễn rực sáng, Li Hao được cho là đã lọt vào "mắt xanh" của nhiều tuyển trạch viên châu Âu. Với một thủ môn trẻ sinh năm 2004, tương lai rộng mở phía trước có lẽ là phần thưởng giá trị hơn bất cứ danh hiệu biểu tượng nào.

