Bố Minh Phúc động viên bố Hiểu Minh đang xót con chấn thương: Nỗi lòng người cha có con khoác áo U23 Việt Nam

Bố của Minh Phúc chia sẻ cảm xúc khi đón con trở về sau VCK U23 châu Á (Video: NXH)

Trong hành trình đầy khốc liệt của bóng đá đỉnh cao, phía sau mỗi cầu thủ U23 Việt Nam không chỉ là màu cờ sắc áo, mà còn là ánh mắt dõi theo đầy lo lắng của những người cha, người mẹ. Khi chứng kiến các con va chạm, chấn thương trên sân cỏ, nỗi đau ấy không chỉ dừng lại ở thể xác của cầu thủ, mà còn hằn sâu trong lòng bậc sinh thành.

Tối 24/1, đón U23 Việt Nam trở về sau hành trình ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026, bố của cầu thủ Phạm Minh Phúc đã chia sẻ đầy cảm xúc về nỗi lòng của những người cha chứng kiến con trai và các đồng đội phải thi đấu trong điều kiện áp lực, căng thẳng. Chú Phạm Văn Tuấn - bố của Minh Phúc, cho biết gia đình luôn chọn cách đồng hành và động viên thay vì tạo thêm gánh nặng tinh thần cho các con.

"Gia đình rất đồng hành cùng các con. Suy nghĩ của các con là làm tất cả trong khả năng của mình, cố gắng hết sức có thể. Nhưng bóng đá thì gian nan, vất vả, ai nhìn vào cũng thương các con, nên mình chỉ biết động viên thôi", bố Minh Phúc chia sẻ.

Bố của Minh Phúc đeo băng rôn cổ vũ ra sân bay đón con trai về nước

Minh Phúc hạnh phúc khi U23 Việt Nam được người hâm mộ đón khi về nước sau hành trình U23 châu Á 2026

Minh Phúc gây ấn tượng tại VCK U23 châu Á cùng U23 Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Không giấu được sự xót xa khi nhắc đến những pha va chạm quyết liệt trên sân, ông thẳng thắn thừa nhận: "Lo chứ. Bậc cha mẹ thấy con đau là xót lắm". Nhưng với ông, bóng đá vốn dĩ là như vậy - có thắng, có thua, có khốc liệt và đầy áp lực. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ đã thi đấu bằng tất cả tâm huyết.

"Các con đã cố gắng, nỗ lực hết mình để chứng tỏ bản thân và vì màu cờ sắc áo. Các con thi đấu đúng với lời hứa của mình, chứ không phải ra sân với suy nghĩ khác", ông nói.

Ở độ tuổi thanh xuân, các cầu thủ U23 mang trong mình khát vọng, chí hướng vươn xa hơn, mong muốn được cống hiến và khẳng định mình ở những đỉnh cao mới. Tuy nhiên, theo bố Minh Phúc, sức lực và thể lực có hạn, nên việc có lúc sa sút phong độ hay chưa đạt được kỳ vọng là điều khó tránh khỏi.

"Có những lúc chưa được như mong muốn của các con, cũng như mong mỏi của người hâm mộ. Gia đình chỉ mong người hâm mộ cả nước tiếp tục đồng hành, động viên để các con có thêm động lực cố gắng hơn nữa", ông bày tỏ.

Đáng chú ý, không chỉ các cầu thủ sát cánh cùng nhau, mà những người cha cũng âm thầm chia sẻ với nhau phía sau ánh đèn sân khấu. Bố Minh Phúc cho biết ông đã nói chuyện với bố của trung vệ Hiểu Minh - cầu thủ gặp chấn thương nặng và phải ngồi xe lăn về nước. Hai ông bố dành cho nhau lời hỏi thăm, động viên nhau, cùng gửi lời nhắn nhủ tới các con để họ sớm hồi phục, trở lại sân cỏ và tiếp tục cống hiến.

Bố của Minh Phúc (bên phải) động viên bố của Hiểu Minh (bên trái) (Ảnh: Như Hoàn)

"Các chú nói chuyện, hỏi thăm nhau, chia sẻ và động viên các con để các con có động lực tập luyện, hồi phục nhanh, sớm trở lại phục vụ người hâm mộ".

Những lời tâm sự mộc mạc ấy không chỉ là tiếng lòng của riêng bố Minh Phúc, mà còn là nỗi niềm chung của rất nhiều bậc cha mẹ có con khoác áo U23 Việt Nam - những người lặng lẽ đứng sau, yêu thương, lo lắng và tự hào trong từng bước chạy của con trên sân cỏ.