Đình Bắc đi vào lịch sử, lần đầu tiên Việt Nam có "vua phá lưới" U23 châu Á.

Kết thúc trận chung kết kịch tính, U23 Nhật Bản đăng quang ngôi vô địch U23 châu Á. Đồng thời danh hiệu "vua phá lưới" cũng được xác định. Với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu vua phá lưới U23 châu Á 2026.

Đình Bắc là vua phá lưới (Ảnh: Trí Công)

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có một cầu thủ đứng đầu danh sách ghi bàn tại một VCK U23 châu Á, điều mà ngay cả những người đàn anh xuất sắc ở "thế hệ Thường Châu" năm 2018 cũng chưa làm được.

Đình Bắc nhận danh hiệu lịch sử (Ảnh: Ted Trần)

Không chỉ gây ấn tượng bởi số lượng bàn thắng, cách Đình Bắc lập công cũng khiến giới chuyên môn phải ngả mũ. Anh không chỉ đóng vai trò một trung phong chớp thời cơ mà còn là một "ngòi nổ" thực thụ với khả năng độc lập tác chiến mạnh mẽ. 4 bàn thắng được ghi trong những bối cảnh hoàn toàn khác nhau từ đánh đầu, dứt điểm cận thành đến những cú sút xa đầy quyết đoán. 2 đường kiến tạo cho thấy tư duy chơi bóng hiện đại, biết hy sinh và đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu của tiền đạo sinh năm 2004.

Danh hiệu Vua phá lưới không chỉ là phần thưởng cá nhân cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đình Bắc, mà còn là lời khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục. Sự trỗi dậy của Đình Bắc tại giải đấu năm nay đã mang lại niềm hy vọng cực lớn cho người hâm mộ về một chu kỳ thành công mới của bóng đá nội, đặc biệt là khi chúng ta đang hướng tới những mục tiêu xa hơn tại vòng loại World Cup.