Góc khuất phòng thay đồ U23 Việt Nam: Đã có cầu thủ bị HLV Kim sang-sik mắng

Sau khi cùng U23 Việt Nam giành tấm HCĐ quý giá tại VCK U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã có những trải lòng đầy xúc động trong phòng thay đồ. Đằng sau những nụ cười chiến thắng là một sự thật ít người biết. Có những lời quát mắng nghiêm khắc và áp lực không ngừng nghỉ từ vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Không chỉ có những lời khen ngợi, ông Kim gây bất ngờ khi thẳng thắn thừa nhận về sự khắt khe của mình trong suốt hành trình vừa qua.

"Trước tiên, mọi người đã rất vất vả trong hành trình này. Tôi rất tự hào về các bạn và cảm thấy vô cùng vui mừng. Chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường dài từ Thái Lan đến tận bây giờ, vượt qua cả những bài tập rất mệt mỏi.

Cũng có những bạn đã bị tôi mắng. Không chỉ ở cấp độ U23, chúng ta còn hướng tới cấp độ đội tuyển quốc gia, nên tôi đã cố gắng đưa ra những bài chỉ dạy tốt nhất để mọi người có thể phát triển hơn nữa. Rất cảm ơn các bạn đã cùng tôi tạo nên thành tích này", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Lời cảm ơn từ thầy Kim dành cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của U23 Việt Nam (Video: VFF)

Sự nghiêm khắc đó đã được đền đáp bằng một tập thể bản lĩnh, kiên cường, dám thay đổi 9/11 vị trí trong đội hình chính ở trận tranh hạng Ba mà vẫn vận hành trơn tru để giành thắng lợi. Dẫu vậy, U23 Việt Nam kết thúc giải đấu không trọn vẹn khi Hiểu Minh chấn thương dây chằng, ông Kim động viên học trò:

"Riêng về Hiểu Minh, vì em đã bị chấn thương nặng nên tôi mong em hãy cố gắng trị liệu thật tốt, phục hồi thành công để sớm quay lại sân cỏ".

U23 Việt Nam ăn mừng trong phòng thay đồ (Ảnh: VFF)

Với tấm HCĐ châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã hoàn tất bộ sưu tập thành tích đáng nể chỉ trong vòng hơn một năm nắm quyền, bao gồm: chức vô địch AFF Cup 2024, ngôi vương U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và hạng 3 U23 châu Á 2026.