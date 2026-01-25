Đình Bắc tiếp tục "out trình", bài đăng "Vua phá lưới" trên AFC chiếm trọn "spotlight"

Giải vô địch U23 Châu Á 2026 tại Saudi Arabia đã khép lại tối ngày 24/1. Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đồng loạt đăng tải các bài viết vinh danh những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất. Tuy nhiên, một kịch bản quen thuộc nhưng vẫn đầy kinh ngạc đã lặp lại khi sức mạnh tương tác của cộng đồng mạng Việt Nam đã tạo nên một sự chênh lệch không tưởng.

Trên trang chủ AFC, bài đăng vinh danh Nguyễn Đình Bắc với danh hiệu Vua phá lưới (Top Scorer) đã nhanh chóng cán mốc 68.000 lượt yêu thích chỉ sau một thời gian ngắn.

Đình Bắc "out trình" trên sân đấu truyền thông (Ảnh: TVH News)

Con số này cho thấy lượng tương tác dành cho ngôi sao trẻ của Việt Nam đang gấp hơn 15 lần so với tân vương của giải đấu. Thậm chí, các danh hiệu cá nhân cao quý khác của các cầu thủ Nhật Bản như Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) Ryunosuke Sato hay Thủ môn xuất sắc nhất Rui Araki cũng "lọt thỏm" trước sức hút mãnh liệt từ tiền đạo mang áo số 15 của Việt Nam.

Đình Bắc là Vua phá lưới với 4 bàn và 2 kiến tạo (Ảnh: AFC)

Trên các diễn đàn thể thao, cụm từ "out-trình" được người hâm mộ sử dụng một cách hóm hỉnh để nói về tầm ảnh hưởng của Đình Bắc trên mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở lượt yêu thích, các bài đăng liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam luôn ngập tràn những bình luận khích lệ, tự hào từ cổ động viên nước nhà, tạo nên một bầu không khí sôi động vượt xa các quốc gia khác trong khu vực và châu lục.