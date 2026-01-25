Link xem trực tiếp trận MU - Arsenal tối nay

Ngay sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ Ruben Amorim, HLV tạm quyền Michael Carrick đã lập tức thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của Man Utd. Điều này được thể hiện rõ nét qua chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Man City - ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Sự hưng phấn từ chiến thắng trước Man City là tiền đề quan trọng để Bruno Fernandes và các đồng đội thêm tự tin trong chuyến làm khách tại Emirates hôm nay. Dù Arsenal đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 12 trận bất bại, họ vẫn cần hết sức dè chừng một Man Utd luôn biết cách tỏa sáng ở các trận cầu lớn. Những kết quả tích cực trước Chelsea, Liverpool, Tottenham và mới nhất là Man City là minh chứng cho thấy bản lĩnh của "Quỷ đỏ" trong các trận Big Six mùa giải năm nay.

Ảnh: FPT Play

Về tình hình lực lượng, Arsenal dự kiến sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với những cái tên như Raya, Saliba, Odegaard và mũi nhọn Gyokeres. Ở bên kia chiến tuyến, Man Utd nhiều khả năng vẫn tin dùng sơ đồ đã mang lại thành công vừa qua với Casemiro, Mainoo ở tuyến giữa cùng sự cơ động của Amad và tân binh Mbeumo trên hàng công. Giới chuyên môn nhận định đây sẽ là một trận đấu giằng co quyết liệt và tỷ số hòa 1-1 là kịch bản dễ xảy ra nhất tại vòng 23 này.

Link xem trực tiếp và lịch thi đấu chi tiết Arsenal và Man Utd

Trận đại chiến giữa Arsenal và Man Utd thuộc khuôn khổ vòng 23 giải Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 sẽ diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay, ngày 25/1/2026. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp và trọn vẹn màn so tài đỉnh cao này trên hệ thống của FPT Play.

Để thuận tiện cho việc theo dõi, quý độc giả có thể truy cập trực tiếp vào đường dẫn phát sóng chính thức của nhà đài tại địa chỉ: https://fptplay.vn/su-kien/arsenal-manchester-united-6970830031353d9226f559da.

Đây là trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính và bước ngoặt cho cuộc đua vào top 4 mùa giải năm nay.