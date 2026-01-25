Gmail gặp lỗi nghiêm trọng

Một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng vừa tấn công nền tảng email lớn nhất thế giới, đẩy hàng triệu người dùng Gmail vào tình cảnh dở khóc dở cười trong những ngày qua. Theo ghi nhận từ TechCrunch, hệ thống bảo mật của Google dường như đã gặp trục trặc lớn khi hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) chịu trách nhiệm phân loại thư bị lỗi vận hành. Hậu quả là hàng loạt email rác, tin nhắn quảng cáo và thông báo mạng xã hội vốn dĩ luôn được cô lập ở các thẻ phụ (Promotions/Social) nay bất ngờ tràn vào chiếm đóng Hộp thư chính (Primary), gây ra sự xáo trộn chưa từng có.

Tình trạng hỗn loạn này bắt đầu bùng phát từ sáng ngày 24/1 (theo giờ Mỹ) và nhanh chóng lan rộng trên quy mô toàn cầu. Đáng lo ngại hơn, sự cố không chỉ dừng lại ở việc gây phiền toái vì tin rác làm loãng thông tin. Nhiều người dùng hoang mang phản ánh rằng các email lừa đảo chứa mã độc nguy hiểm, vốn thường bị chặn đứng từ vòng ngoài, nay lại ngang nhiên xuất hiện trong hộp thư đến.

Trớ trêu thay, những email công việc quan trọng từ đối tác hoặc thư từ của người thân lại bị hệ thống "nhầm lẫn" đánh dấu là spam và ẩn đi một cách vô căn cứ. Trên mạng xã hội X, làn sóng giận dữ bùng nổ khi nhiều người dùng ví von hộp thư của họ chỉ sau một đêm đã biến thành một "bãi rác" đúng nghĩa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất công việc và trải nghiệm sử dụng.

Trước áp lực từ cộng đồng, đại diện Google đã nhanh chóng xác nhận sự cố trên trang trạng thái Google Workspace và khẳng định đội ngũ kỹ thuật đang chạy đua với thời gian để khôi phục trật tự cho hệ thống phân loại. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi bản vá lỗi hoàn tất, gã khổng lồ công nghệ đưa ra khuyến cáo khẩn thiết dành cho người dùng:

- Hãy duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

- Tuyệt đối không nên nhấn vào các đường liên kết lạ hoặc tải xuống tệp đính kèm từ người gửi không xác định, ngay cả khi chúng xuất hiện đàng hoàng trong Hộp thư chính, bởi hàng rào bảo vệ của Gmail đang trong giai đoạn suy yếu nhất.

Hiện tại, giới chuyên môn vẫn đang đặt dấu hỏi lớn liệu sự cố này là hệ quả của một bản cập nhật phần mềm sai sót hay là một lỗ hổng sâu hơn trong hệ thống AI phức tạp mà Google đang vận hành.