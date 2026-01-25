Thấy hình 4 nhân vật này, dân 8x, 9x giật mình nhớ về những “phòng tin”, máy tính Windows 98 từ gần 30 năm trước

Khi Facebook bất ngờ gợi lại ký ức Windows 98, XP

Những ngày gần đây, trên Facebook xuất hiện lại hình ảnh 4 nhân vật trợ lý quen thuộc từng gắn với Windows và Microsoft Office đời cũ. Với thế hệ 8x, 9x, đây gần như là “công tắc ký ức”, chỉ cần nhìn thấy là lập tức nhớ về một giai đoạn rất cụ thể.

Đó là thời máy tính vẫn còn là thứ gì đó khá xa xỉ. Ở trường học, phòng máy thường được gọi vui là “phòng tin”, nơi học sinh được làm quen với chuột bi, màn hình CRT dày cộp và hệ điều hành Windows 98 hoặc Windows XP. Ở ngoài tiệm nét, những dàn PC cũ chạy suốt ngày đêm, bàn phím bóng loáng vì dùng nhiều, mùi nhựa nóng và bụi máy trộn lẫn rất đặc trưng.

Những nhân vật hoạt hình trên màn hình khi đó không chỉ là giao diện cho vui mắt. Với nhiều người, chúng là “bạn đồng hành” trong những lần đầu gõ Word, tìm file, hay loay hoay học cách dùng máy tính.

Những bình luận rất thật của người từng trải qua

Dưới các bài đăng chia sẻ lại hình ảnh này, nhiều bình luận mang đúng tinh thần hoài niệm, rất đời và rất thật.

Có người gọi ngay 1 nhân vật còn thiếu sót mà ít ai nhớ tới: “Cây ghim bấm đâu r :))”. Có người khẳng định chắc nịch: “Cái ghim của win 98 mới là đời đầu của tôi”, coi đó như một mốc thời gian cá nhân, gắn với lần đầu tiếp xúc máy tính.

Một bình luận khác gợi lại cảm giác rất khó quên: khi vừa biết đến máy tính, xài Windows 98, mấy nhân vật này tạo cảm giác “xịn xò”, thơm mùi nhựa mới, thứ mùi mà ai từng ngồi phòng máy ngày ấy đều nhớ rất rõ, dù bây giờ khó mà gọi tên chính xác.

Những chia sẻ này không phải để kể công nghệ đã cũ ra sao, mà là để nói về cảm giác lần đầu chạm vào một thế giới mới, nơi máy tính còn là thứ gì đó đầy tò mò và háo hức.

Không chỉ 4 nhân vật, cả một thời PC cổ điển được gọi tên

Cũng có người tinh ý nhận ra bức hình vẫn còn thiếu. Ngoài cây kẹp giấy, ông pháp sư, con chó hay con mèo, Windows XP còn từng có thêm các trợ lý tìm kiếm khác như robot, nàng tiên, hay những hình đại diện mà mỗi người lại nhớ một kiểu.

Từ những nhân vật nhỏ trên màn hình, ký ức lan sang cả một hệ sinh thái PC cổ điển: Windows khởi động chậm, tiếng ổ cứng quay, biểu tượng game quen thuộc trên desktop. Những tựa game nay đã hơn 20 – 30 năm tuổi như Age of Empires, Red Alert, Diablo, Half Life, Pikachu, Chicken Invaders từng là cả một bầu trời giải trí.

Ngày đó, dung lượng ổ cứng vài GB đã là lớn, RAM tính bằng MB, nhưng cảm giác khám phá thì lại rất đầy. Mỗi lần cài được thêm game mới, chép được vài bài nhạc MP3 hay đổi hình nền đã là niềm vui rõ rệt.

Vì sao những hình ảnh này vẫn chạm được cảm xúc hôm nay

Giữa thời smartphone 1 – 2TB bộ nhớ, AI, cloud và mọi thứ đều rất nhanh, những hình ảnh giản dị từ Windows 98 hay XP lại mang đến cảm giác ngược lại. Chúng nhắc về một giai đoạn công nghệ còn chậm, nhưng trải nghiệm thì mới mẻ và mang tính cá nhân rất cao.

Với dân 8x, 9x, đó không chỉ là phần mềm hay giao diện. Đó là ký ức về tuổi thơ, về lần đầu được chạm vào máy tính, về những buổi tan học ghé phòng máy, những tối ngồi quán nét cùng bạn bè. Và có lẽ vì vậy, chỉ cần 4 nhân vật quen mặt xuất hiện lại trên Facebook, cả một thế hệ đã cùng “giật mình”, rồi mỉm cười vì nhận ra mình đã đi qua gần 30 năm, nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn.