Lộ diện "học bá" U23 Việt Nam Nguyễn Hiểu Minh: Đá bóng hay, học giỏi còn điển trai 10 điểm

Người hâm mộ thường chỉ nhìn thấy một trung vệ Nguyễn Hiểu Minh lừng lững trên sân cỏ U23 Việt Nam, chắc chắn trong phòng ngự, mạnh mẽ trong từng pha tranh chấp. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vóc dáng cao lớn và những bước chạy đầy uy lực ấy lại là một "bộ óc" từng khiến bảng điểm phải nể phục.

Mới đây, hình ảnh tấm giấy khen học sinh giỏi cùng cúp lưu niệm học sinh xuất sắc của Nguyễn Hiểu Minh được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Không chỉ là cầu thủ chơi bóng thông minh, Hiểu Minh còn từng là một "con nhà người ta" đúng nghĩa: học tập nghiêm túc, thành tích nổi bật, khiến cả sân cỏ lẫn lớp học đều phải gọi tên.

Tấm giấy khen ấy không đơn thuần chỉ là một tờ giấy. Nó là minh chứng cho hành trình bền bỉ của một cầu thủ vừa rèn thể lực trên sân tập, vừa chăm chỉ làm chủ những con chữ. Trong bối cảnh nhiều người vẫn mặc định "đã đá bóng thì khó học giỏi", Nguyễn Hiểu Minh xuất hiện như một ngoại lệ đầy thuyết phục.

Điển trai, đá bóng hay, lại còn học giỏi - combo khiến fan U23 Việt Nam chỉ biết gật gù: đúng là "học bá" chính hiệu của đội tuyển. Có lẽ cũng chính nền tảng tư duy tốt giúp Hiểu Minh đọc tình huống nhanh, chọn vị trí hợp lý và luôn giữ được sự điềm tĩnh mỗi khi ra sân.

Hiện tại, người hâm mộ đang gửi nhiều lời chúc tới trung vệ Hiểu Minh, mong anh sớm bình phục chấn thương để trở lại mạnh mẽ hơn. Với một cầu thủ vừa có thể lực, vừa có trí tuệ, Nguyễn Hiểu Minh hứa hẹn sẽ còn "lợi hại hơn xưa" trong màu áo U23 Việt Nam.

Ảnh: FBNV