Giải pickleball Bắc - Nam sum họp quy tụ toàn tay vợt đình đám Việt Nam, kết quả kịch tính đến phút cuối cùng

Giải Pickleball Bắc Nam Glory Cup 2026 đã khép lại hôm nay 15/1 đầy kịch tính. Sau hai ngày thi đấu hấp dẫn với tổng 41 trận tại Sơn Tây, Hà Nội, hai đội tuyển mạnh nhất đại diện cho hai miền Băc, Nam đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc thể thao đỉnh cao.

Tại giải đấu này, đội miền Bắc được dẫn dắt bởi đội trưởng Đinh Quang Linh, trong khi miền Nam dưới sự chỉ huy của đội trưởng Đỗ Minh Quân. Ngoài ra hàng loạt gương mặt nổi tiếng như Đạt Trố, Triệu Cầu Lông, Trí Chuột, Thắng Bò, Hồ Vũ Hoàn... cũng góp mặt.

Trước khi bước vào lượt trận cuối, tỉ số giữa hai đội luôn ở trạng thái giằng co, buộc chiếc cúp vô địch phải được định đoạt bằng một trận đấu "sinh tử".

Mọi ánh mắt của người hâm mộ dồn về sân trung tâm, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa cặp đôi Trung Khánh Hòa / Minh Đức (Team miền Bắc) và Kiên Phạm / Huy Võ (Team miền Nam). Đây được đánh giá là trận đấu cân tài cân sức khi cả bốn vận động viên đều đang ở phong độ đỉnh cao.

Khi điểm số chạm mốc 21-20 nghiêng về phía miền Bắc, cả khán đài như nổ tung. Chiến thắng này ghi dấu phong độ của Trung Khánh Hòa và Minh Đức mà còn trực tiếp giúp Team miền Bắc nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá.

Đội miền Bắc giành chức vô địch (Ảnh: Truyền thông Pickleball)

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng cùng sự đầu tư bài bản về quy mô tổ chức, Glory Cup 2026 đã khẳng định vị thế là giải đấu Pickleball uy tín. Sự thành công của giải đấu không chỉ nằm ở những con số, mà còn ở việc thúc đẩy phong trào tập luyện Pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam lên một tầm cao mới.