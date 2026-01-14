Nữ tỷ phú Thái Lan Madam Pang chơi pickleball gây bão cõi mạng

Mới đây, bà Nualphan Lamsam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đã thu hút sự chú ý đặc biệt khi trực tiếp xuống sân trải nghiệm bộ môn Pickleball.

Madam Pang hào hứng chia sẻ: "Lần đầu tiên với Pickleball. Lúc đầu chỉ định ngồi cổ vũ, nhưng sau đó tôi đã tự mình xuống sân trải nghiệm". Dù là lần đầu tiếp xúc, sự linh hoạt và tinh thần thể thao của nữ tỷ phú đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác và bình luận tích cực, góp phần đẩy sức nóng của bộ môn này lên cao điểm.

Vừa xuống sân pickleball Madam Pang đã gây sốt (Ảnh: FBNV)

Madam Pang chơi pickleball (Video: FBNV)

Sự kiện Madam Pang cầm vợt không đơn thuần là một hoạt động giải trí cá nhân. Nó diễn ra ngay sau một bước ngoặt mang tính lịch sử của nền thể thao xứ Chùa Vàng: Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) đã chính thức phê duyệt thành lập Hiệp hội Pickleball Thái Lan vào ngày 15/12/2025.

Đây là kết quả sau nhiều năm vận động không ngừng nghỉ của các tổ chức phong trào, dẫn đầu bởi bà Thaya Teepsuwan, người vừa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội. Việc có một tổ chức quản lý cấp quốc gia đồng nghĩa với việc Pickleball tại Thái Lan sẽ được đầu tư bài bản, có hệ thống thi đấu chính thức và lộ trình đào tạo vận động viên chuyên nghiệp để vươn tầm quốc tế.