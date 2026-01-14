Quang Dương nhận xét bóng LT Pro 48 ở Việt Nam trông giống "fake"

Sự xuất hiện của lô bóng LT Pro 48 với chất lượng bất thường không chỉ khiến cộng đồng Pickleball Việt Nam dậy sóng mà còn kéo cả tay vợt hàng đầu Quang Dương vào một cuộc tranh luận. Trước đó, Quang Dương đã đăng bài trên story Facebook nói về sự "lạ lạ" của lô bóng pickleball LT ở Việt Nam. Tuy nhiên, dân tình chỉ ra bằng chứng cho thấy hình ảnh Quang Dương dùng để minh họa cho chia sẻ của mình thực chất là ảnh "mượn". Trước vấn đề này, Quang Dương đã làm rõ thắc mắc của dân tình.

Trong bài đăng đầu tiên Quang Dương giải thích về bài đăng liên quan đến bóng LT giữa dân tình nghi vấn dùng ảnh mạng. Tay vợt này cho biết:

"Cái ảnh cuối cùng là do một người bạn gửi hỏi nên mình chỉ đăng lại trên story thôi. Hai cái đầu tiên là của mình.

Quả bóng này cũng cứng hơn và nảy cao hơn. Nó có cảm giác chơi khác hẳn so với loại nguyên bản (mình vẫn còn giữ vài quả cũ). Mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè nói điều tương tự sau bài đăng tối qua. Hy vọng mọi chuyện đã rõ ràng. Mình cũng nhận được nhiều tin nhắn từ các vận động viên chuyên nghiệp. Mình không chơi bóng LT ở Việt Nam như tấm hình bạn mình gửi, nhưng có vẻ nó khác biệt. Những quả mình chơi gần đây là đặt hàng từ Mỹ. Mình sẽ làm một bài kiểm tra bóng vào hôm nay".

Bài đăng đầu tiên của Quang Dương liên quan đến việc đăng story trên trang cá nhân nói về bóng LT (Ảnh chụp màn hình)

Trong bài đăng thứ 2, Quang Dương đã so sánh bóng LT ở Mỹ mà anh đang dùng với bóng mà một người bạn ở Việt Nam gửi cho, Quang Dương chia sẻ:

"2 cái đầu tiên là của tôi, từ bóng LT chính hãng. 3 cái cuối là do một người bạn ở Việt Nam gửi cho. Nhìn qua là thấy có sự khác biệt rồi. Trông chúng giống hàng giả. Tôi không nghĩ LT lại sản xuất loại bóng riêng chỉ dành cho thị trường Việt Nam và Philippines như lời ai đó đã khẳng định. Đây không phải việc của tôi nhưng có rất nhiều người nhắn tin hỏi để làm rõ".

Quang Dương lên bài so sánh 2 loại bóng (Ảnh chụp màn hình)

Bóng trong hộp chính hãng tại Mỹ.

Ảnh một người bạn gửi Quang Dương tại Việt Nam.



