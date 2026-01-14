Không nhận ra gái đẹp sexy Louis Phạm, khóc sưng mắt vì bạn trai Việt kiều

Sau thời gian dài sang Mỹ thăm bạn trai Việt kiều, Louis Phạm - cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương nay là hot TikToker sở hữu lượng theo dõi "khủng" - mới đây đã lên đường trở về Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì hình ảnh vui vẻ, rạng rỡ như những chuyến đi trước, lần trở về này của Louis lại khiến dân mạng không khỏi chú ý khi cô chia sẻ khoảnh khắc khóc sưng cả mắt trên máy bay.

Trên trang cá nhân, Louis Phạm đăng tải hình ảnh gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng rõ sau chuyến bay dài, đặc biệt là giọt nước mắt còn lăn dài cho thấy cuộc chia tay lần này không hề nhẹ nhàng với cô nàng. Cựu hotgirl TDDC tâm sự: "Mình buồn quá hu hu. Nước mắt mình cứ tự rơi mãi thui, bay được gần 10 tiếng rùi, bay về một mình bị tủi thân ghê ý". Cô nàng cũng nhắn tin cho bạn trai Việt kiều: "Biết thế em không về nữa. Em khóc nhiều lắm".

Louis Phạm rơi nước mắt khi phải tạm chia tay bạn trai Việt kiều để về nước (Ảnh: IGNV)

Trước đó, Louis Phạm thường xuyên chia sẻ loạt khoảnh khắc hẹn hò ngọt ngào tại Mỹ bên bạn trai Việt kiều: cùng đi chơi, ăn uống, trượt tuyết, shopping, nhận hoa và quà. Chính vì vậy, khi phải xa nhau để cô nàng trở về Việt Nam, đàng gái không tránh khỏi trạng thái buồn bã.

Louis Phạm khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai Việt kiều

Khi vừa xa nhau, Louis Phạm đã đăng một bài chia sẻ khá dài, gián tiếp làm rõ nghi vấn "bạn trai không yêu mình". Theo lời cô, trong suốt thời gian ở Mỹ, bạn trai luôn thể hiện tình cảm bằng hành động: đưa cô đi khắp nơi, luôn hỏi cô thích gì, muốn đi đâu, mua hoa, chuẩn bị những điều nhỏ nhặt khiến cô cảm thấy được quan tâm, yêu thương. Khi cả hai đi mua sắm, bạn trai Louis Phạm luôn chủ động xách nặng và không bao giờ để bạn gái trả tiền, trời lạnh âm độ vẫn cực kì kiên nhẫn chụp ảnh cho người yêu...