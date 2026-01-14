Hạt Dẻ xinh đẹp, tràn đầy khí chất "nàng thơ bóng rổ", cả nhà MC Quyền Linh kéo vào cổ vũ cực đáng yêu

Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh chơi bóng rổ cực ngầu (Video: Dạ Thảo)

Không còn là cô bé thường xuất hiện bên bố mẹ trong những khoảnh khắc gia đình giản dị, con gái thứ hai nhà MC Quyền Linh - hotgirl 17 tuổi Hạt Dẻ - mới đây còn gây chú ý khi xuất hiện trong vai trò cầu thủ bóng rổ. Ngay lập tức, visual đời thường đầy chất thể thao của cô nàng đã khiến netizen không khỏi xuýt xoa.

Diện áo đấu bóng rổ với tông màu trẻ trung, Hạt Dẻ ghi điểm nhờ vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng và thần thái tự tin. Không cần trang điểm cầu kỳ, cô bạn vẫn nổi bật nhờ nét đẹp trong veo, khỏe khoắn đúng chất "girl thể thao" yêu thích bóng rổ từ nhỏ. Đặc biệt, những khoảnh khắc cầm bóng, tạo dáng hay tập trung thi đấu đều toát lên năng lượng rất riêng, vừa năng động vừa đáng yêu. Xinh đẹp, năng động, Hạt Dẻ luôn nhận về nhiều sự chú ý khi ra sân chơi bóng, thiếu nữ còn được ưu ái gọi với những danh xưng như "hotgirl thể thao" hay "nàng thơ bóng rổ".

Hạt Dẻ chuẩn "nàng thơ bóng rổ" gây sốt MXH (Ảnh: FBNV)

Hạt Dẻ tự tin thể hiện bản thân khi chơi bóng rổ (Ảnh: IGNV)

Không chỉ visual của Hạt Dẻ gây chú ý, mà cách gia đình MC Quyền Linh cổ vũ cô bé trong những hoạt động thể thao cũng khiến dân tình tan chảy. Khi Hạt Dẻ tung bộ ảnh đầy khí chất "nàng thơ bóng rổ", MC Quyền Linh cùng bà xã và con gái đầu lòng Lọ Lem đều kéo vào tương tác, bày tỏ sự ủng hộ với Hạt Dẻ, tiếp lửa tinh thần cho cô nàng, tạo nên loạt khoảnh khắc đúng chuẩn "gia đình quốc dân". Hình ảnh bố mẹ dõi theo những hoạt động thể thao của con gái với sự tự hào dành cho con khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Gia đình MC Quyền Linh ủng hộ "cầu thủ" Hạt Dẻ hết mình

Từ lâu, gia đình MC Quyền Linh đã được yêu mến bởi lối sống giản dị, gần gũi và cách nuôi dạy con cái tự nhiên. Đặc biệt, 2 cô con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ càng lớn càng xinh đẹp và luôn duy trì được độ hot nhất nhì showbiz Việt. Việc Hạt Dẻ theo đuổi thể thao, tự tin thể hiện bản thân trên sân đấu càng cho thấy tinh thần năng động, tích cực mà bố mẹ luôn hướng các con tới.

Visual xinh xắn, phong thái khỏe khoắn cùng sự ủng hộ hết mình từ gia đình - Hạt Dẻ rõ ràng đang lớn lên theo cách rất riêng, rất đáng yêu. Ra sân thi đấu mà có cả nhà cổ vũ thế này, bảo sao cô nàng tự tin thể hiện bản thân đến thế.