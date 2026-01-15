Kết quả bốc thăm ASEAN Cup 2026: Việt Nam cùng bảng với Indonesia, chờ gặp Thái Lan ở chung kết

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026. Lá thăm may rủi đã đưa đương kim vô địch Việt Nam nằm cùng bảng với "kình địch" Indonesia, hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu rực lửa ngay từ vòng bảng.

Theo kết quả bốc thăm, đoàn quân áo đỏ nằm ở bảng A cùng với các đối thủ: Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Tâm điểm của bảng đấu chắc chắn là cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Indonesia. Đây được xem là trận "chung kết sớm" của bảng A, bởi trong những năm qua, bóng đá Indonesia đã có sự thăng tiến vượt bậc nhờ chính sách nhập tịch, trở thành đối trọng lớn nhất của Việt Nam tại khu vực. Bên cạnh đó, Singapore với lối chơi thực dụng cũng là một ẩn số, trong khi Campuchia ngày càng cho thấy sự tiến bộ về mặt lối chơi.

Tại bảng B, Thái Lan sẽ đối đầu với Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Đây được đánh giá là bảng đấu có sự phân hóa khá rõ rệt, khi Thái Lan và Malaysia là hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé vào bán kết.

Kết quả bốc thăm (Ảnh chụp màn hình)

ASEAN Cup 2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm kể từ ngày giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực ra đời (tiền thân là Tiger Cup 1996).

Điểm khác biệt lớn nhất của giải năm nay chính là thời gian tổ chức. Thay vì diễn ra vào cuối năm như thường lệ, ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 24/7 và kết thúc vào ngày 26/8/2026.

Về thể thức, giải đấu vẫn giữ nguyên cách thức thi đấu sân nhà - sân khách. Ở vòng bảng, mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách để chọn ra hai đội dẫn đầu vào bán kết. Các vòng bán kết và chung kết sẽ tiếp tục thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về đầy kịch tính. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch giải đấu.