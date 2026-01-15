Khánh Thi một lần nói hết về bạn nhảy của Phan Hiển

Trong bài viết trên trang cá nhân mới đây, Khánh Thi đã chia sẻ những hình ảnh chân thực về đôi bàn chân của vận động viên Đặng Thu Hương. Khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy, uyển chuyển trên sàn đấu, đôi chân của nữ vận động viên chằng chịt những vết băng cá nhân, nhiều chỗ trầy xước rớm máu và chai sạn do cường độ tập luyện khắc nghiệt.

Khánh Thi bộc bạch: "Chỉ có những ai ở đỉnh cao, lao động thi đấu tập luyện hết mình mới hiểu. Quãng thời gian cô đơn, dùng ý chí để không gục ngã, để đánh đổi thanh xuân cho đam mê, cống hiến vì thành tích thể thao nước nhà".

Khánh Thi chia sẻ xúc động về đôi chân rớm máu của Thu Hương (Ảnh chụp màn hình)

Để có được những bước nhảy điêu luyện, các vận động viên Dancesport phải ép mình vào chế độ tập luyện, đôi chân liên tục phải chịu ma sát lớn trong những đôi giày chuyên dụng chật cứng suốt nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày.

Đáng chú ý, bài đăng của Khánh Thi không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ sự vất vả mà còn là một lời bảo vệ đàn em. Trước những áp lực hoặc ý kiến trái chiều mà các vận động viên thường phải đối mặt, "bà mẹ ba con" thẳng thắn: "Đừng buông lời cay nghiệt khi bạn không trải qua những gì như chúng tôi trải qua".

Khánh Thi là người mời Thu Hương về nhảy với Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Cả 3 cùng gặt hái 1 loạt thành tích từ 2019 đến nay (Ảnh: FBNV)

Đối với Khánh Thi, mỗi vận động viên không chỉ là một người học trò mà còn là người thân, là "bảo bối" của đội tuyển cần được che chở, bảo vệ.

Đặng Thu Hương là người đồng hành cùng Phan Hiển tạo nên kỳ tích với 3 tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31. Dưới sự dẫn dắt của "huấn luyện viên" Khánh Thi, cặp đôi này đã đưa Dancesport Việt Nam vươn tầm châu lục.

Sự bảo vệ quyết liệt của Khánh Thi dành cho Thu Hương một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn bó, coi nhau như người nhà của các thành viên trong đội tuyển.