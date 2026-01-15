Lộ diện trọng tài trận U23 Việt Nam vs U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á: Là "vua thẻ", cực quen với fan Việt

Trước thềm trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, AFC vừa công bố tổ trọng tài điều khiển cuộc so tài đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Theo đó, trọng tài chính của trận đấu là ông Payam Heydari, người Iran - cái tên không hề xa lạ với U23 Việt Nam ở giải năm nay. Các trợ lý trọng tài bao gồm ông Farhad Farhadpoor và ông Ali Ahmadi cũng người Iran. Trọng tài thứ tư là ông Faisal Sulaiman A Albalawi người Saudi Arabia.

Trọng tài chính Payam Heydari được mệnh danh là "vua thẻ" (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, trọng tài chính Payam Heydari chính là người đã cầm còi trận U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan 2-1 tại vòng bảng. Ở trận đấu đó, vị "vua áo đen" đã đưa ra quyết định thổi phạt đền cho U23 Việt Nam, mở ra bước ngoặt quan trọng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành trọn 3 điểm. Việc AFC tiếp tục phân công ông Heydari bắt chính ở một trận đấu loại trực tiếp có sự góp mặt của U23 Việt Nam khiến không ít fan vừa bất ngờ, vừa tò mò và hồi hộp.

Payam Heydari là trọng tài FIFA từ năm 2015, có hơn một thập kỷ kinh nghiệm làm việc tại các giải đấu lớn của bóng đá châu Á. Trong giới chuyên môn, ông được biết đến với phong cách điều hành khá nghiêm khắc, thường không ngại rút thẻ để kiểm soát thế trận. Chính vì vậy, ông còn được truyền thông khu vực gọi bằng biệt danh "vua thẻ", đặc biệt trong những trận đấu căng thẳng, có nhiều tình huống va chạm.

Không chỉ trọng tài chính gây chú ý, tổ trọng tài VAR của trận đấu này cũng toàn những cái tên quen mặt. Trọng tài VAR là Muhammad Taqi (Singapore) - người từng nhiều lần làm nhiệm vụ ở các trận đấu có đội tuyển Việt Nam, trong khi trợ lý VAR là Iida Jumpei (Nhật Bản). Sự xuất hiện của những "người quen" phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn về yếu tố công tâm ở một trận cầu mang tính sống còn.

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam) trên sân Prince Abdullah Al-Faisal (Jeddah, Saudi Arabia). Khi hai đội đều đặt mục tiêu đi tiếp và không còn đường lùi, từng quyết định của trọng tài chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu. Và với việc "vua thẻ" Payam Heydari cầm còi, đây hứa hẹn sẽ là 90 phút không chỉ nóng trên sân cỏ, mà còn khiến khán giả phải nín thở theo dõi từng tình huống.