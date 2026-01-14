HLV Kim Sang-sik tuyên bố cực đanh thép, dặn dò U23 Việt Nam điều quan trọng trước trận tứ kết U23 châu Á 2026

HLV Kim Sang-sik dặn dò U23 Việt Nam (Video: VFF)

Sau hành trình vòng bảng hoàn hảo với 3 trận toàn thắng, 9 điểm tuyệt đối, U23 Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của VCK U23 châu Á 2026. Ở buổi tập mới đây để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U23 UAE, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đầy quyết tâm, tiếp thêm lửa cho toàn đội.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng thành tích ở vòng bảng là điều rất đáng tự hào, nhưng không phải để dừng lại: "Tôi nghĩ với 3 chiến thắng và 9 điểm, chúng ta đã tạo ra một thành tích rất tốt mà không phải đội bóng nào cũng làm được. Đó là điều rất bất ngờ và đến từ sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả mọi người".

Tuy nhiên, theo HLV Kim Sang-sik, những gì U23 Việt Nam đã làm được mới chỉ là bước khởi đầu. Ông khẳng định tinh thần chiến đấu của đội sẽ không thay đổi, bất kể đối thủ phía trước là ai: "Bây giờ, gặp đối thủ nào cũng vậy, chúng ta chiến".

HLV Kim Sang-sik nghĩ U23 Việt Nam hoàn toàn có thể thắng tứ kết và bán kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Vị thuyền trưởng U23 Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế khi đội đang đối mặt với không ít khó khăn về lực lượng. Một số cầu thủ gặp chấn thương, số khác rơi vào tình trạng quá tải sau lịch thi đấu dày đặc. Dù vậy, ông vẫn giữ niềm tin lớn vào các học trò: "Mặc dù có cầu thủ chấn thương, có cầu thủ quá tải, nhưng chúng ta cứ tự tin, chuẩn bị thật tốt thì hoàn toàn có thể giành chiến thắng".

Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh U23 Việt Nam không được phép thỏa mãn với những gì đã đạt được ở vòng bảng: "Chúng ta đã có thành tích tốt, nhưng không thể dừng lại ở đây. Toàn đội phải phấn đấu hơn nữa để tạo ra những kết quả tốt hơn ở các vòng tiếp theo".

Khép lại những dặn dò, chiến lược gia người Hàn Quốc gửi thông điệp đầy khí thế tới toàn đội: "Tôi nghĩ nếu chúng ta chuẩn bị thật kỹ, đồng lòng và đoàn kết, thì hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở tứ kết, bán kết. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé".

Lời tuyên bố đanh thép ấy không chỉ thể hiện sự tự tin của ban huấn luyện, mà còn cho thấy U23 Việt Nam đang sẵn sàng đi xa hơn tại U23 châu Á 2026 ơ với tinh thần không ngại bất kỳ thử thách nào phía trước.

Trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào 22h30 ngày 16/1 tới.