Xem 3 trận của U23 Việt Nam, HLV U23 UAE phát biểu gây ngỡ ngàng: Không thấy một điều gì

Trước thềm trận tứ kết giải U23 châu Á 2026, HLV Marcelo Brulli của U23 UAE đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho sự tiến bộ của U23 Việt Nam, đồng thời thừa nhận sự khó khăn trong việc tìm ra kẽ hở của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sau khi khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng B, U23 UAE sẽ chính thức đối đầu với U23 Việt Nam. Phát biểu trong buổi họp báo mới nhất, chiến lược gia người Uruguay – Marcelo Brulli khẳng định ông và ban huấn luyện đã dành rất nhiều thời gian để "mổ xẻ" lối chơi của đại diện Đông Nam Á.

"Tôi đã xem không sót một phút nào trong cả 3 trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng. Phải thừa nhận rằng, đây là một tập thể cực kỳ đoàn kết và có tính kỷ luật cao. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa tìm thấy một điểm yếu rõ rệt nào trong hệ thống vận hành của họ," ông Brulli chia sẻ đầy thận trọng.

HLV UAE chưa tìm ra điểm yếu của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC)

Lý giải về sức mạnh của U23 Việt Nam, thuyền trưởng U23 UAE nhấn mạnh vào khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh đã giúp Việt Nam đánh bại cả chủ nhà Saudi Arabia.

Tuy nhiên, ông Brulli cũng khẳng định U23 UAE không hề chủ quan: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích kỹ các băng hình kỹ thuật để tìm ra những chi tiết nhỏ nhất có thể khai thác. Mục tiêu của chúng tôi là có sự chuẩn bị hoàn hảo nhất để hóa giải lối chơi của Việt Nam".