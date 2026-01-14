Chiếc ốp điện thoại "vạch trần" quan hệ của Lý Đức U23 Việt Nam và hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo giữa tin hẹn hò

Giữa lúc cư dân mạng vẫn đang bán tín bán nghi về mối quan hệ tình cảm của hotboy Phạm Lý Đức (U23 Việt Nam) và hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo giữa tin đồn hẹn hò, mới đây fan của cặp đôi lại phấn khích khi phát hiện một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa từ chiếc ốp điện thoại của Phí Thanh Thảo.

Trong một khoảnh khắc chụp selfie trước gương được chính chủ chia sẻ, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra điểm đặc biệt nằm trong chiếc ốp điện thoại trong suốt mà Phí Thanh Thảo đang sử dụng. Đó là một hình ảnh trông cực kỳ quen mắt - khoảnh khắc ăn mừng của Phạm Lý Đức khi ghi bàn cho U22 Việt Nam ở SEA Games 33 cuối năm ngoái. Ngay lập tức, loạt bình luận "thấy quen quen", "không phải vô tình đâu nha", "hint rõ thế này bảo sao netizen không nghi" bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Phí Thanh Thảo để ảnh của Lý Đức trong ốp điện thoại cá nhân (Ảnh: TTNV)

Trước đó, Lý Đức và Phí Thanh Thảo dính tin đồn hẹn hò sau loạt tương tác qua lại cực mượt mà, mang hơi hướng "thả thính" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa công khai mối quan hệ, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Chính vì thế, việc bức ảnh của Lý Đức xuất hiện ngay trên ốp điện thoại cá nhân của Phí Thanh Thảo càng khiến dân tình thêm tin chắc cả hai đang có tình cảm tốt đẹp.

Dĩ nhiên, tất cả hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng, bởi người trong cuộc chưa hề lên tiếng. Nhưng phải công nhận rằng, với netizen thì đôi khi chỉ cần một chi tiết nhỏ như… chiếc ốp điện thoại cũng đủ để mở ra cả một "vũ trụ hint".

Thực hư mối quan hệ giữa hotboy sân cỏ Lý Đức và hotgirl làng bắn súng Phí Thanh Thảo ra sao, có lẽ vẫn phải chờ một lời xác nhận chính thức. Còn hiện tại, chiếc ốp điện thoại kia vẫn đang là đề tài được bàn tán rôm rả khắp MXH: vô tình hay cố ý, ai nhìn vào cũng thấy quen thật đó!