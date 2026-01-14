12 năm với 8 trận U23 Việt Nam chưa từng thắng U23 UAE, liệu HLV Kim Sang-sik có tạo nên lịch sử?

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội ngàn vàng để phá bỏ cái dớp “chưa từng thắng” trước đối thủ đầy duyên nợ U23 UAE trong khuôn khổ các giải đấu chính thức.

Nhìn vào bảng thành tích đối đầu trong hơn một thập kỷ qua, không quá lời khi nói U23 UAE là một trong những đối thủ khó chịu nhất của bóng đá trẻ Việt Nam. Kể từ năm 2014, hai đội đã chạm trán nhiều lần từ sân chơi ASIAD, VCK U23 châu Á cho đến các giải giao hữu, nhưng chiến thắng vẫn luôn là thứ xa xỉ với những "Chiến binh Sao Vàng".

Thành tích đối đầu:

Tại ASIAD 2014 & 2018: U23 Việt Nam 1-3 ở vòng 1/8 năm 2014 và thua trên chấm luân lưu (3-4) trong trận tranh Huy chương Đồng năm 2018.

Tại VCK U23 Châu Á: Việt Nam thua sát nút 2-3 (năm 2016) và có được trận hòa 0-0 (năm 2020).

Giao hữu: Hai thất bại 0-3 (giao hữu 2022) và 0-4 (Doha Cup 2023).

U23 Việt Nam chưa từng thắng U23 UAE (Ảnh: Đ.Đ)

Kim Sang-sik sẽ giải được bài toán UAE?

Tuy nhiên, những con số thống kê của quá khứ chỉ còn mang tính chất tham khảo trước khi trận quyết đấu tại tứ kết VCK U23 châu Á 2026 diễn ra. U23 Việt Nam hiện tại đang trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác biệt dưới "triều đại" chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik đã thổi vào các học trò một tinh thần thép cùng lối chơi khoa học, thực dụng nhưng không kém phần biến hóa. Minh chứng rõ nét nhất chính là chuỗi 14 trận thắng liên tiếp tại các giải đấu chính thức, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá khu vực. Việc đánh bại những "ông kẹ" như U23 Jordan hay hạ gục đương kim vô địch U23 Saudi Arabia ngay trên đất khách đã chứng minh U23 Việt Nam dưới thời thầy Kim không còn biết sợ bóng đá Tây Á.

Nếu như trước đây, UAE thường dùng thể lực và tốc độ để áp đặt lối chơi, thì nay, hệ thống chiến thuật của ông Kim được kỳ vọng sẽ khóa chặt các mũi nhọn đối phương. Sau 12 năm với 8 lần đối đầu chưa biết mùi chiến thắng, đây là thời điểm không thể tốt hơn để HLV Kim Sang-sik cùng các học trò xóa đi cái dớp U23 UAE và điền thêm một cột mốc lịch sử mới vào bảng vàng thành tích của bóng đá Việt Nam.