Thêm dầu vào lửa: Dâu cả thích bình luận công kích David Beckham - Victoria

Cuộc xung đột căng thẳng giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ nổi tiếng David Beckham - Victoria tiếp tục leo thang khi Nicola Peltz, vợ của Brooklyn, bị phát hiện "thích" loạt bình luận nhạy cảm nhắm thẳng vào cha mẹ chồng. Động thái này nhanh chóng khiến netizen dậy sóng, cho rằng nàng dâu tỷ phú đang "thêm dầu vào lửa" giữa drama gia đình chưa có hồi kết.

Cụ thể, chỉ vài ngày sau khi thông tin Brooklyn gửi thư pháp lý yêu cầu cha mẹ chỉ được liên lạc qua luật sư bị tiết lộ, và chuyện Nicola âm thầm xoá sạch ảnh chung với nhà chồng trên Instagram bị phát hiện, người hâm mộ đã soi ra việc Nicola còn "thả like" nhiều bình luận liên quan trên mạng xã hội. Trong đó có ý kiến viết: "Tôi mừng vì Brooklyn đã có thể gia nhập một gia đình tuyệt vời như vậy" và "Không ai biết chuyện gì xảy ra sau cánh cửa đóng kín. Rõ ràng phải có lý do Brooklyn không còn nói chuyện với cha mẹ. Không đứa con nào chọn cắt đứt với gia đình nếu không có lý do chính đáng".

Nicola Peltz thả tim bình luận bênh vực Brooklyn và công kích nhà Beckham

Hành động này bị cho là đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh quan hệ giữa Brooklyn - Nicola và nhà Beckham đang ở mức căng thẳng nhất từ trước đến nay. Nhiều nguồn tin tiết lộ Brooklyn muốn mọi nỗ lực hàn gắn - nếu có - phải diễn ra kín đáo, thay vì bị mang ra bàn tán công khai trên mạng xã hội.

Được biết, một trong những hành động khiến Brooklyn "vượt ngưỡng chịu đựng" là việc Victoria từng "thích" một video anh đăng, bị xem là vi phạm yêu cầu trong lá thư pháp lý. Sau đó, Brooklyn đã chặn toàn bộ gia đình trên mạng xã hội.

Nguồn tin chia sẻ với Mirror cho biết lá thư gây sốc này thực chất nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của Brooklyn. "Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của anh ấy… Lá thư được gửi để tự bảo vệ chính mình", người trong cuộc nói. Brooklyn được cho là cảm thấy cha mẹ vẫn nhìn anh như một đứa trẻ, thay vì tôn trọng anh như một người trưởng thành. Thậm chí, anh còn buồn khi nhận ra ngay cả bài đăng Giáng sinh của bố mình cũng chỉ sử dụng ảnh anh lúc nhỏ.

Nicola xoá sạch ảnh chung với nhà chồng trên Instagram còn Brooklyn cũng đã chặn bố mẹ đẻ và các em ruột (Ảnh: WireImages)

Bên cạnh đó, Brooklyn còn bị tổn thương bởi những cáo buộc cho rằng Nicola chính là nguyên nhân khiến gia đình anh rạn nứt. Người thân cận khẳng định: "Những câu chuyện đó mang tính phân biệt giới tính và ghét phụ nữ. Brooklyn không chấp nhận việc vợ mình bị bôi nhọ theo cách như vậy".

Giữa lúc thông tin gây xôn xao dư luận, Brooklyn và Nicola bị bắt gặp cùng nhau ở West Hollywood. Brooklyn lái chiếc Porsche sang trọng đón vợ từ nhà bạn, cả hai xuất hiện khá kín đáo: anh mặc đồ thể thao đơn giản, còn Nicola diện set đồ đen và đeo khẩu trang. Dù không lên tiếng, khoảnh khắc này vẫn nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của truyền thông.

Vợ chồng Brooklyn Beckham lộ diện giữa drama gia đình (Ảnh: BackGrid)

Từ một gia đình kiểu mẫu của showbiz, nhà Beckham giờ đây liên tục xuất hiện trên mặt báo vì mâu thuẫn nội bộ. Và với động thái "thả like" tưởng chừng nhỏ nhưng đầy ẩn ý của Nicola Peltz, drama này có lẽ vẫn còn lâu mới đi đến hồi kết.