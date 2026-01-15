Vợ chồng cậu cả “tụt follow không phanh”, David Beckham - Victoria tăng vọt, netizen đứng về phe nào đã quá rõ!

Cuộc "chiến tranh lạnh" trong gia đình Beckham chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng phản ứng của công chúng thì đang nghiêng hẳn về một phía. Chỉ cần nhìn vào biến động người theo dõi trên Instagram cũng đủ thấy: David và Victoria Beckham đang được dân mạng ủng hộ rõ rệt, trong khi Brooklyn và vợ - Nicola Peltz - lại rơi vào thế bất lợi.

Theo thống kê mới nhất, Brooklyn Beckham - chàng trai đang theo đuổi sự nghiệp đầu bếp - đã mất trung bình 188 follower mỗi ngày trong suốt tháng vừa qua, thời điểm những lùm xùm gia đình liên tục bị "đào lại". Tổng cộng, tài khoản Instagram của Brooklyn sụt giảm đáng kể giữa lúc drama leo thang.

Brooklyn tụt follow hàng ngày trên Instagram (Nguồn: Getty)

Ngược lại, bố mẹ anh - David và Victoria Beckham - lại tăng tới 78.990 người theo dõi, tương đương 2.633 follower mỗi ngày trong cùng giai đoạn. Chênh lệch này khiến dân mạng không khỏi bàn tán: ai đang được cảm tình nhiều hơn đã quá rõ.

Chưa kể, dù Brooklyn hiện sở hữu khoảng 16 triệu người theo dõi, con số này vẫn "lép vế" hoàn toàn khi đặt cạnh 88,5 triệu follower của David và 33,4 triệu của Victoria - hai biểu tượng toàn cầu vẫn giữ sức hút bền bỉ qua nhiều năm.

Một đại diện đơn vị tổng hợp dữ liệu mạng xã hội nhận định: "Xu hướng follow cho thấy sự chú ý và tương tác của khán giả đang nằm ở đâu. Các con số phản ánh rất rõ sự phân hóa cảm xúc của công chúng".

Công chúng đang ủng hộ David và Victoria Beckham trong cuộc đối đầu với con trai Brooklyn và vợ Nicola Peltz (Ảnh: Getty)

Những thống kê gây chú ý này xuất hiện chỉ ít ngày sau khi Nicola Peltz bị phát hiện thích các bình luận tiêu cực nhắm vào David và Victoria trên mạng xã hội. Hành động này nhanh chóng châm thêm dầu vào ngọn lửa mâu thuẫn vốn đã âm ỉ suốt thời gian dài.

Theo nhiều nguồn tin, Brooklyn đã xa cách gia đình từ đầu năm ngoái, thậm chí vắng mặt trong sinh nhật lần thứ 50 của bố vào tháng 5 - một cột mốc được cho là rất quan trọng với nhà Beckham. Những người thân cận với gia đình Beckham còn cáo buộc Nicola chính là người âm thầm khiến rạn nứt ngày càng sâu hơn.

Một nguồn tin tiết lộ: "Mọi người đều bối rối trước những gì diễn ra trong tháng qua. Tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng việc Brooklyn unfollow rồi thậm chí block bố mẹ mình lại khiến mọi thứ bùng lên lần nữa. Anh ấy và Nicola rốt cuộc đang muốn chứng minh điều gì?".

Chưa dừng lại ở đó, đầu tháng này, Brooklyn được cho là đã gửi thư pháp lý cho gia đình, yêu cầu họ không tương tác với anh trên mạng xã hội. Đỉnh điểm được cho là khi Victoria 'like' một video Brooklyn nấu món gà ngâm bia - hành động tưởng như vô hại nhưng lại trở thành "giọt nước tràn ly".

Drama gia đình Beckham vẫn chưa có hồi kết, nhưng với những gì đang diễn ra trên mạng xã hội, có thể thấy cán cân cảm xúc công chúng đang nghiêng hẳn về phía David và Victoria. Và trong thời đại số, đôi khi… số follow chính là câu trả lời rõ ràng nhất.