HLV Kim Sang-sik đi "xem giò" đối thủ, tiền đạo U23 Việt Nam mong tái hiện kỳ tích Thường Châu của lứa Quang Hải

Quốc Việt mong muốn tái hiện kì tích Thường Châu của các đàn anh ở U23 châu Á năm nay (Video: VFF)

Sau vòng bảng hoàn hảo với 3 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã nhanh chóng trở lại sân tập chiều 13/1, hướng toàn bộ sự tập trung cho trận tứ kết ở VCK U23 châu Á 2026. Không chỉ là sự chuẩn bị về chiến thuật và thể lực, tinh thần mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng tới còn gợi nhớ về kỳ tích Thường Châu 2018 từng làm nức lòng người hâm mộ Việt Nam.

Ở buổi tập mới đây, ban huấn luyện tiếp tục chia nhóm cầu thủ theo tình trạng thể lực. Những cái tên thi đấu nhiều phút ở trận gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út được ưu tiên các bài hồi phục, trong khi nhóm còn lại duy trì khối lượng tập luyện cao, tập trung vào các mảng miếng chiến thuật và khả năng phối hợp.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt không giấu được cảm xúc khi nhắc lại hình ảnh của lứa đàn anh Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu... đã từng giành Á quân U23 châu Á năm 2018: "Năm 2018 em còn ở Gia Lai và theo dõi các anh thi đấu. Em luôn mong một ngày nào đó có thể cùng đồng đội tái hiện lại tinh thần và hình ảnh ấy, mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

Hướng tới vòng tứ kết, Quốc Việt cho biết toàn đội đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng: "Chúng em sẽ cùng nhau xem lại băng hình, phân tích đối thủ và lắng nghe những phương án mà ban huấn luyện đưa ra để có sự chuẩn bị tốt nhất".

Đáng chú ý, tiền đạo sinh năm 2003 cũng nhấn mạnh sự cạnh tranh tích cực trên hàng công U23 Việt Nam: "Trên hàng công hiện tại, ai cũng có khả năng và sẵn sàng cống hiến khi được trao cơ hội." Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh đội tuyển bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, nơi mọi phương án đều có thể tạo ra khác biệt.

Với nền tảng phong độ ổn định, tinh thần đoàn kết cùng khát khao viết tiếp giấc mơ còn dang dở của các đàn anh, U23 Việt Nam đang mang đến cho người hâm mộ niềm tin về một hành trình đáng chờ đợi tại U23 châu Á 2026 - nơi giấc mơ Thường Châu có thể một lần nữa được nhắc lại, theo cách của thế hệ mới

Tối 13/1, HLV Kim Sang-sik cùng các thành viên Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã trực tiếp có mặt trên sân Prince Abdullah Al Faisal để theo dõi cuộc so tài giữa U23 UAE và U23 Syria - trận đấu mang tính quyết định trong việc xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết. Kết quả hòa 1-1 giúp U23 UAE cán đích ở vị trí nhì bảng B, qua đó chính thức trở thành đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở vòng knock-out.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam). Ngay từ thời điểm này, ban huấn luyện đã bắt tay vào việc thu thập dữ liệu, phân tích lối chơi đối thủ và xây dựng phương án chiến thuật phù hợp, với mục tiêu tiếp tục nối dài hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Ảnh: VFF