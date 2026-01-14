Công Vinh và Thuỷ Tiên quen nhau thế nào?

Trong dòng chảy của showbiz và làng thể thao Việt Nam, hiếm có cặp đôi nào lại tốn nhiều giấy mực của báo giới như Lê Công Vinh và Thủy Tiên. Từng bị hoài nghi là một bản "hợp đồng tình ái" để đánh bóng tên tuổi, thế nhưng sau gần hai thập kỷ, họ đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tình yêu bắt đầu từ sự tình cờ của định mệnh.

Công Vinh, Thuỷ Tiên có cuộc sống hạnh phúc hiện tại (Ảnh: FBNV)

Buổi chụp hình "định mệnh" và tiếng sét ái tình

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối năm 2008. Khi ấy, Lê Công Vinh đang là "người hùng quốc gia" với cú đánh đầu lịch sử giúp Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup. Trong khi đó, Thủy Tiên là một nữ ca sĩ trẻ đang định hình phong cách gợi cảm. Cả hai được mời làm mẫu ảnh cho bìa báo.

Ít ai biết rằng, trước khi bước vào studio, họ là hai người xa lạ chưa từng một lần trò chuyện. Trong ký ức của Thủy Tiên, cô thấy chàng cầu thủ xứ Nghệ có phần "chảnh", còn Công Vinh lại bị thu hút bởi sự lạnh lùng, cá tính của cô ca sĩ miền Tây. "Tiếng sét ái tình" nổ ra ngay giữa những ánh đèn flash. Chỉ vài giờ sau buổi làm việc, Công Vinh đã chủ động mời Thủy Tiên đi ăn tối và giới thiệu cô với các đồng đội tại đội tuyển quốc gia ngay trong đêm đó. Một khởi đầu chớp nhoáng đến mức khó tin, mở ra một chương mới cho cuộc đời của cả hai.

Thuỷ Tiên và Công Vinh quen nhau qua buổi chụp hình (Ảnh: HHT)

Vượt qua bão dư luận

Khi tình yêu của họ chớm nở cũng là lúc cơn bão truyền thông ập đến. Thời điểm đó, dư luận không mấy thiện cảm với sự kết hợp giữa cầu thủ và nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng Thủy Tiên dựa hơi sự nổi tiếng của Công Vinh, số khác lại ác ý gọi đây là một bản hợp đồng đánh bóng tên tuổi để đôi bên cùng có lợi.

Đỉnh điểm của tranh cãi là khi bộ ảnh bán nhạy cảm của cả hai được tung ra, tạo nên một làn sóng chỉ trích dữ dội. Giữa tâm bão, Công Vinh đã có một hành động "ngông" nhưng đầy chân thành khi xăm tên Thủy Tiên (TCV9) lên cánh tay để khẳng định vị thế của cô trong lòng mình. Anh từng thẳng thắn chia sẻ: "Nếu cả thế giới quay lưng với cô ấy, tôi sẽ là người đứng về phía cô ấy" . Chính sự quyết liệt này đã giúp Thủy Tiên vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tinh thần tồi tệ nhất.

Cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau (Ảnh: TL)

15 năm và quả ngọt của sự kiên định

Sau 6 năm yêu nhau đầy thăng trầm, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới hoành tráng vào năm 2014. Sự ra đời của bé Bánh Gạo trước đó một năm như một sợi dây liên kết vô hình, giúp tổ ấm của họ thêm bền chặt.

Tổ ấm nhỏ với bé gái nay đã lớn của Công Vinh, Thuỷ Tiên (Ảnh: FBNV)

Trải qua hơn 15 năm bên nhau, cặp đôi Công Vinh - Thuỷ Tiên đã cùng nhau đi qua mọi cung bậc từ vinh quang sân cỏ đến những thị phi về đời tư. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, hình ảnh Lê Công Vinh luôn âm thầm phía sau hỗ trợ vợ, hay Thủy Tiên gác lại hào quang sân khấu để chăm lo tổ ấm luôn được ngưỡng mộ bởi sự đồng hành mà cặp đôi dành cho nhau.

Nhìn lại hành trình từ một buổi chụp hình tình cờ đến cuộc sống viên mãn hiện tại, có thể thấy tình yêu của Vinh – Tiên không chỉ dựa trên sự cuốn hút nhất thời. Đó là sự thấu hiểu, hy sinh để bảo vệ hạnh phúc trước những định kiến của xã hội.