"Sốc visual" Đình Bắc ở tiệm cắt tóc, đá bóng hay lại điển trai vô địch thế này!

Đình Bắc khoe visual điển trai tại tiệm cắt tóc (Video: Văn Quốc)

Ở VCK U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út, khán giả đã quá quen với hình ảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với những bước chạy 'xé gió', những cú sút uy lực, những màn tranh chấp lăn xả, máu lửa trên sân cỏ trong màu áo U23 Việt Nam thì mới đây, một khoảnh khắc đời thường của anh chàng lại bất ngờ viral khiến cộng đồng mạng "náo loạn" vì… quá đẹp trai. Bức ảnh Đình Bắc ngồi trong tiệm cắt tóc, với diện mạo gọn gàng và thần thái cực kỳ cuốn, đang được chia sẻ rầm rộ và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên MXH.

Đình Bắc khoe visal điển trai gây sốt MXH (Ảnh: Văn Quốc)

Xuất hiện trong chiếc áo thun trắng đơn giản, Đình Bắc ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ gương mặt sáng, làn da mịn màng và đường nét hài hòa. Kiểu tóc được cắt gọn gàng, vào form càng làm nổi bật vẻ thư sinh pha chút nam tính rất riêng của nam cầu thủ. Không cần tạo dáng cầu kỳ, không biểu cảm quá nhiều, ánh mắt trầm tĩnh cùng phong thái tự nhiên lại khiến tổng thể visual của Đình Bắc càng thêm thu hút.





Nhiều netizen nhanh chóng để lại bình luận hài hước: "Cầu thủ gì mà nhìn như nam chính phim học đường", "Đang đá bóng mà bước ra tiệm cắt tóc cái là đổi vibe liền", hay "Visual này mà xuất hiện trên sân là fan nữ không biết nên nhìn theo bóng hay nhìn cầu thủ nữa". Có người còn nhận xét, Đình Bắc thuộc kiểu gương mặt càng nhìn lâu càng thấy cuốn, không quá sắc sảo nhưng rất dễ gây thiện cảm.

Điều khiến fan thích thú hơn cả chính là sự đối lập rõ rệt giữa hình ảnh Đình Bắc trên sân và ngoài đời. Khi thi đấu, anh là mẫu cầu thủ chơi bóng đầy quyết tâm, không ngại va chạm, luôn cháy hết mình trong từng pha bóng. Còn ở khoảnh khắc đời thường, Đình Bắc lại mang đến cảm giác hiền lành, gần gũi và đúng chuẩn "crush quốc dân" của hội mê bóng đá.

Thời gian gần đây, cùng với phong độ ổn định và những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam, cái tên Đình Bắc ngày càng nhận được nhiều sự chú ý hơn từ khán giả. Và rõ ràng, ngoài chuyên môn, ngoại hình ngày càng "lên hương" cũng là một điểm cộng không nhỏ giúp nam cầu thủ ghi thêm điểm trong mắt người hâm mộ.

Có lẽ vì thế mà dân mạng mới đồng loạt gật gù: Đình Bắc không chỉ khiến người ta nhớ đến bằng những pha bóng trên sân, mà còn bằng những khoảnh khắc đời thường rất đỗi giản dị nhưng lại… cuốn không tưởng. Visual thế này bảo sao fan không "sốc"!





