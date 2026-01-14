Đình Bắc và "Lamine Yamal xứ Thanh" Văn Thuận tập riêng trước trận tứ kết U23 châu Á

Trong buổi tập ngày 14/1 chuẩn bị cho trận tứ kết U23 châu Á 2026, bộ đôi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận không tham gia giáo án chung cùng đồng đội. Thay vào đó, hai chân sút chủ lực này chỉ chạy bộ nhẹ nhàng ở rìa sân dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ đội tuyển.

Tuy nhiên, đây không phải là những ca chấn thương mới. Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước chủ nhà Ả Rập Xê Út, cả Đình Bắc và Văn Thuận đều có dấu hiệu quá tải cơ bắp do cường độ vận động cực cao. Việc tập riêng là liệu pháp hồi phục tích cực nhằm giúp bộ đôi này lấy lại thể trạng tốt nhất.

Đình Bắc và Văn Thuận tập riêng

Tuy nhiên, các cầu thủ chỉ quá tải nhẹ do đá cường độ cao

Đình Bắc vẫn tươi rói

Thanh Nhàn tái xuất

Ngoài ra, tiền đạo Thanh Nhàn đã mang đến tin vui lớn cho HLV Kim Sang-sik. Sau thời gian điều trị chấn thương bắp đùi sau, Thanh Nhàn đã chính thức nuốt trọn các bài tập cường độ cao cùng toàn đội. Sự trở lại của Thanh Nhàn, cùng với phong độ ổn định của những gương mặt trẻ như Lê Phát hay Lê Viktor, giúp hàng công U23 Việt Nam có thêm nhiều phương án tấn công đột biến.

Thanh Nhàn trở lại tập luyện, hoàn thành hết giáo án

U23 Việt Nam đang có tinh thần cực tốt sau 3 trận toàn thắng

Toàn đội hướng đến chiến thắng tiếp theo ở tứ kết

U23 Việt Nam còn 1 buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này

Hiện tại, tinh thần của toàn đội đang lên rất cao sau chuỗi 3 trận toàn thắng vang dội tại vòng bảng. U23 Việt Nam đang sở hữu lực lượng gần như mạnh nhất để đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ U23 UAE.

Cuộc đối đầu tâm điểm giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại vòng tứ kết sẽ được diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam).

Ảnh: Ted Trần