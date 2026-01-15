Ảnh cưới nét căng của thủ môn U23 Việt Nam và vợ thạc sĩ

Sau hơn 3 năm gắn bó kín tiếng, thủ thành đội trưởng U23 Việt Nam - Quan Văn Chuẩn đã chính thức tổ chức lễ cưới cùng bạn gái Nguyễn Dương Hà vào đầu tháng 1/2026
Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội
Văn Chuẩn là cưu thủ môn U23 Việt Nam sở hữu chiều cao 1m81
Cô dâu Dương Hà chiếm trọn "spotlight" với nhan sắc rạng rỡ
Cặp đôi đã có nhiều năm liền yêu nhau kín tiếng trước khi về chung một nhà
Chuyện tình của Quan Văn Chuẩn (sinh năm 2001) và Nguyễn Vũ Dương Hà (sinh năm 1998) luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ
Văn Chuẩn bảnh bao với vest lịch lãm
Dù chênh lệch 3 tuổi, cả hai được nhận xét là vô cùng xứng đôi
Dương Hà được biết đến là người kín tiếng, luôn đứng phía sau, âm thầm đồng hành và ủng hộ sự nghiệp của chồng
Đám cưới của Quan Văn Chuẩn không phô trương, không ồn ào, nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và lời chúc mừng từ người hâm mộ
Một chương mới đã mở ra với chàng thủ môn sinh năm 2001 – chương của sự trưởng thành, trách nhiệm và những kỳ vọng lớn hơn trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống
Vợ chồng Văn Chuẩn cùng ký lên quả bóng tình yêu
Ảnh: FBNV