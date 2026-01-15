Sao thủ môn hotboy Trần Trung Kiên U23 Việt Nam phải chui gầm bàn thế này!

Trần Trung Kiên phải chui bàn khi thua trò chơi (Video: Lý Đức)

Cộng đồng mạng mới đây được phen bật cười khi đoạn video do Lý Đức đăng tải trên trang cá nhân bất ngờ viral trở lại trên MXH, trong đó ghi lại khoảnh khắc cực "khó đỡ" của thủ môn hotboy Trần Trung Kiên. Vốn được biết đến với hình ảnh điềm tĩnh, chắc chắn trong khung gỗ của U23 Việt Nam, thế nhưng ở đời thường, Trung Kiên lại khiến fan không nhịn được cười khi… phải chui gầm bàn trước sự chứng kiến của anh em đồng đội.

Theo nội dung trong video, Trung Kiên tham gia chơi bóng bàn cùng các đồng đội trong giờ giải trí sau buổi tập. Sau một ván đấu kịch tính, thủ môn sinh năm 2003 không may là người thua cuộc và buộc phải nhận "hình phạt": chui gầm bàn trong tiếng cười rộn ràng và những câu trêu đùa của Lý Đức. Dù hơi ngại ngùng, Trung Kiên vẫn vui vẻ thực hiện thử thách, tạo nên khoảnh khắc vừa hài hước vừa cực kỳ đáng yêu.

Trần Trung Kiên phải chui gầm bàn khiến fan bật cười (Video: Lý Đức)

Được biết, đây là một trong những trò chơi xả stress quen thuộc của các cầu thủ U23 Việt Nam ở khách sạn sau những giờ tập luyện và thi đấu căng thẳng. Không khí thoải mái, những tiếng cười sảng khoái giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực, gắn kết tinh thần tập thể và giữ được năng lượng tích cực trước các trận đấu quan trọng.

Trung Kiên đang gây sốt ở U23 châu Á vì những pha cản phá quá xuất sắc giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc "thủ môn hotboy" chui gầm bàn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều bình luận để lại dưới video bày tỏ sự thích thú: "Trong sân thì cực ngầu, ngoài đời lại lầy thế này", "Đúng là U23 Việt Nam, vừa đá hay vừa dễ thương", hay "Ai ngờ người trấn giữ khung thành lại có ngày phải nhận hình phạt cưng xỉu thế này"...

Qua những hình ảnh đời thường, fan càng thấy rõ một U23 Việt Nam rất khác ngoài sân cỏ: trẻ trung, gần gũi và luôn tràn đầy tiếng cười. Và Trần Trung Kiên, bên cạnh vai trò thủ môn đáng tin cậy, cũng ghi thêm điểm trong mắt người hâm mộ nhờ sự vui vẻ, hòa đồng và tinh thần đồng đội đúng chuẩn "con nhà người ta" của tuyển U23.