Đình Bắc năm 14 tuổi 1m50 bị lò SLNA loại vì "nhỏ con", giờ thành trụ cột U23 Việt Nam, cao 1m80 visual mới đỉnh!

Từng bị lò đào tạo SLNA loại vì thể hình thấp bé, Nguyễn Đình Bắc đã viết nên một chương mới đầy kiêu hãnh cho sự nghiệp của mình. Hành trình từ con số không đến vị trí trụ cột của U23 Việt Nam là minh chứng hùng hồn nhất cho ý chí "thép" của một người con xứ Nghệ.

Cú sốc tuổi 14 và nỗi lo "không thể cao lớn"

Năm lớp 8, khi những người đồng đội cùng trang lứa bắt đầu có sự chuyển mình về thể chất, Nguyễn Đình Bắc vẫn lọt thỏm giữa đám đông với chiều cao vỏn vẹn 1m50. Tại lò đào tạo sông Lam Nghệ An – nơi vốn khắt khe về các chỉ số hình thể, Đình Bắc đã nhận về cái lắc đầu từ các tuyển trạch viên. Gia đình không ai cao quá 1m70, bản thân lại thấp bé, giấc mơ quần đùi áo số của cậu bé khi ấy tưởng chừng đã khép lại ngay tại nơi nó bắt đầu.

Nhưng với Bắc, bị loại không có nghĩa là dừng lại. Thay vì từ bỏ, anh chọn một hành trình dấn thân đầy mạo hiểm để tìm cơ hội. Từ Huế cho đến Quảng Nam, nơi đâu có ánh sáng từ sân cỏ, nơi đó có dấu chân của cầu thủ sinh năm 2004 này.

Đình Bắc hồi bé cùng gia đình và hiện tại (Ảnh: FBNV)

Bước ngoặt mang tên Quảng Nam và sự trưởng thành thần tốc

Những năm tháng thầm lặng tại đội trẻ Quảng Nam là khoảng thời gian "nhộng hóa bướm" của Đình Bắc. Không chỉ hoàn thiện về tư duy chiến thuật và kỹ thuật cá nhân, một phép màu về thể chất đã xảy ra: Bắc bắt đầu phát triển chiều cao vượt bậc, vươn lên mốc gần 1m80, đập tan mọi nghi ngờ về gen di truyền trước đó.

Mùa giải Hạng Nhất 2023 chính là bệ phóng đưa cái tên Đình Bắc ra ánh sáng. Với phong độ chói sáng, anh không chỉ giúp Quảng Nam vô địch để thăng hạng V.League mà còn thâu tóm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Một kịch bản không tưởng cho kẻ từng bị coi là "người thừa".

Đình Bắc ngày nhỏ thấp bé (Ảnh: TTNV)

Đình Bắc hiện tại 1m80, visual điển trai (Ảnh: AFC)

"Mắt xích" không thể thay thế của các cấp độ đội tuyển

Bước ra từ bóng tối, Đình Bắc không mất nhiều thời gian để khẳng định vị thế ở cấp độ quốc gia. Từ những bước chạy thần tốc tại SEA Games đến những bàn thắng đầy cảm xúc vào lưới các đội bóng lớn tại VCK U23 Châu Á hay Asian Cup, anh đã chứng minh mình là mẫu cầu thủ của những trận cầu lớn.

Lối chơi hiện đại, tốc độ và sự lì lợm của Đình Bắc đã mang đến một làn gió mới cho hàng công của U23 Việt Nam. Anh không chỉ chơi bóng bằng đôi chân, mà chơi bằng cả sự khát khao của một người từng đứng ở bờ vực của sự thất bại.

Mới nhất, rạng sáng ngày 13/1/2026, anh đã ghi siêu phẩm vào lưới U23 Saudi Arabia giúp Việt Nam thắng 1-0, qua đó hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng A cùng 9 điểm tuyệt đối. Bàn thắng vào lưới Saudi Arabia được đánh giá là có xác suất thành bàn chỉ khoảng 5%, cho thấy khả năng tạo đột biến cực cao của cầu thủ số 7. Đáng chú ý, trong chuỗi 14 trận toàn thắng gần nhất của đội (tính từ U23 Đông Nam Á 2025 đến nay), Đình Bắc trực tiếp đóng góp vào 11 bàn thắng (7 bàn, 4 kiến tạo).