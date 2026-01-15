Con trai Beckham bị "cà khịa" bỏ luôn họ Beckham đi

Cuộc chiến gia đình nhà Beckham tiếp tục leo thang theo hướng không ai ngờ tới. Khi mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ - David cùng Victoria Beckham-– vẫn chưa có dấu hiệu hòa giải, thì mới đây một gương mặt quen thuộc của Channel 4 bất ngờ "nhảy vào", thẳng thừng kêu gọi Brooklyn… bỏ luôn họ Beckham đi.

Người khiến MXH dậy sóng lần này là Daniella Akalita - một hot TikToker từng gây chú ý trong chương trình hẹn hò First Dates. Trong một video đang lan truyền nhanh chóng, Daniella không ngại "cà khịa" thẳng mặt Brooklyn về loạt hành động bị cho là căng thẳng với gia đình.

"Ý là để tôi hiểu cho đúng nhé? Brooklyn Beckham - con trai của hai biểu tượng sống David và Victoria Beckham - lại gửi cho bố mẹ một văn bản kiểu 'đừng liên lạc với tôi nữa, có gì thì nói chuyện với luật sư' á?" - Daniella mở đầu đầy mỉa mai, trước khi chốt hạ bằng cú đá xoáy: "Cái anh chàng tự nhận là đầu bếp mà nướng bánh mì còn không xong ấy hả?".

David Beckham, Victoria Beckham và Brooklyn Beckham (Ảnh: Getty Images)

Chưa dừng lại ở đó, Daniella tiếp tục nhắc đến những đồn đoán xoay quanh Nicola Peltz - vợ Brooklyn. Dù khẳng định không trực tiếp đổ lỗi, cô vẫn nói đầy ẩn ý: "Tôi không nói là do vợ anh ấy đâu nha, nhưng tui nghe nói chuyện tương tự từng xảy ra với Anwar Hadid - bỏ nhà đi 2 năm không nói chuyện với gia đình. Tui chỉ nói vậy thôi".

"Nếu không muốn bị tag thì đổi họ đi!"

Cao trào của clip nằm ở màn chốt hạ cực gắt: "Trong thư pháp lý còn yêu cầu bố mẹ đừng tag anh ấy trên Instagram nữa. Trời ơi xấu hổ ghê. Nếu không muốn bố mẹ liên lạc hay tag thì… đổi họ đi Brooklyn Beckham! Đổi họ đi luôn!".

Daniella nói về Brooklyn Beckham qua một video TikTok

Câu nói này ngay lập tức được dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến drama gia đình Beckham thêm một lần bùng nổ.

Theo nhiều nguồn tin, Brooklyn được cho là đã gửi thư pháp lý cho bố mẹ nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần giữa lúc mâu thuẫn căng thẳng, yêu cầu mọi liên lạc phải thông qua luật sư. Lý do được tiết lộ là David và Victoria vẫn tiếp tục tag hoặc nhắc đến con trai trên mạng xã hội dù đã được đề nghị dừng lại.

Một nguồn tin chia sẻ với truyền thông: "Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của Brooklyn. Đây là cách cậu ấy tự bảo vệ mình".

Brooklyn cũng đã block bố mẹ trên mạng xã hội, nhưng những người thân cận khẳng định Nicola không phải nguyên nhân gây rạn nứt. Thậm chí, một nguồn khác còn lên tiếng phản bác mạnh mẽ: "Việc đổ lỗi cho Nicola là cực kỳ phân biệt giới tính và thù ghét phụ nữ. Brooklyn không chấp nhận việc vợ mình bị bôi nhọ. Đây là kịch bản cũ rích: đàn ông làm gì cũng quy hết cho phụ nữ - quá xúc phạm".

Giữa tâm bão, Brooklyn vẫn được cho là giữ mối quan hệ tốt với ông bà. Trước đó, anh từng chia sẻ đầy ngọt ngào về lễ làm mới lời thề hôn nhân kín đáo với Nicola hồi đầu năm: "Chúng tôi chỉ muốn một trải nghiệm thật đẹp. Thành thật mà nói, tôi có thể kết hôn với cô ấy mỗi ngày. Dễ thương và vui lắm".

Drama nhà Beckham rõ ràng chưa có dấu hiệu dừng lại: từ thư pháp lý, block trên MXH cho đến những màn "cà khịa" viral từ người ngoài cuộc. Và giờ đây, câu hỏi khiến dân mạng bàn tán nhất có lẽ là: Brooklyn Beckham có thực sự muốn rũ bỏ cái họ đã làm nên tên tuổi của mình?