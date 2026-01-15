Trước trận tứ kết U23 châu Á, HLV Kim Sang-sik chỉ ra "vũ khí" để U23 Việt Nam đánh bại UAE

Phát biểu trong buổi họp báo chiều ngày 15/1 trước thềm trận tứ kết giải U23 Châu Á 2026 diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1, HLV Kim Sang-sik khẳng định sự tự tin vào hệ thống chiến thuật của U23 Việt Nam, đồng thời cảnh báo các học trò về sức mạnh tấn công đáng gờm của đại diện Tây Á.

Với 3 trận toàn thắng tại vòng bảng, U23 Việt Nam bước vào vòng knock-out với tư cách là một trong những đội bóng có phong độ ấn tượng nhất giải đấu gặp đối thủ U23 UAE.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các cầu thủ đã nỗ lực đưa đội bóng vào đến tứ kết. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, chúng tôi đã chứng minh được rằng bóng đá Đông Nam Á hiện tại rất mạnh và có thể cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu lục," HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim sang-sik và Khuất Văn Khang họp báo trước trận đấu (Ảnh: Xuân Phương)

Đánh giá về đối thủ tại tứ kết, ông Kim dành sự tôn trọng lớn cho nền tảng thể chất và kỹ thuật của các cầu thủ UAE. Theo ông, đây là một đội bóng sở hữu lối chơi tốc độ và khả năng tạo đột biến cá nhân cao.

Đặc biệt, "thuyền trưởng" của U23 Việt Nam đã chỉ đích danh những ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đối phương:

"Cầu thủ số 16 Junior Ndiaye là mối đe dọa lớn với tốc độ tấn công đáng nể. Trong khi đó, số 10 Mansoor Saeed lại có nhãn quan chiến thuật tốt, thường xuyên lệch biên và phối hợp rất ăn ý với số 16. Chúng tôi sẽ phải cực kỳ tập trung để phong tỏa bộ đôi này".

Dù thừa nhận UAE có phần nhỉnh hơn về kỹ thuật cá nhân, nhưng HLV Kim Sang-sik tin rằng chìa khóa chiến thắng của U23 Việt Nam nằm ở lối chơi tập thể. Ông khẳng định: "UAE mạnh về thể lực và tốc độ, nhưng tôi tin rằng U23 Việt Nam có tổ chức đội hình tốt hơn. Chúng tôi đã dành thời gian phân tích kỹ đối thủ và sẽ có những điều chỉnh dựa trên tình trạng thực tế của cầu thủ".

Về tình hình nhân sự, ông Kim vẫn giữ kín kẽ về khả năng ra sân của hai trụ cột Đình Bắc và Văn Thuận do tập riêng ngày 14/1. Ông cho biết ban huấn luyện sẽ theo dõi sát sao đến sát giờ thi đấu trước khi đưa ra quyết định thay đổi đội hình nhằm đảm bảo tính hiệu quả cao nhất.

Cuối cùng, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đang ở trạng thái háo hức và quyết tâm cao độ. Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE không chỉ là cuộc đối đầu về chiến thuật mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng tiến xa của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.