Vào xem Chi Pu đối đầu Hương Giang

Mới đây, hai ngôi sao giải trí Việt là Hương Giang và Chi Pu đã có màn đối đầu quyết liệt trên sân pickleball. Trận đấu diễn ra trong ngày tay vợt Lý Hoàng Nam khai trương cụm sân pickleball của riêng mình.

Ở trận đấu này, Hoàng Nam và Hương Giang một cặp đấu đối đầu 2 tay vợt Chi Pu và Quốc Khánh. Trong video được chia sẻ, Hoàng Nam liên tục nhồi bóng tạo sức ép cho Chi Pu nhưng nữ diễn viên vẫn phản đòn cực hay.

Chi Pu và Hương Giang giao lưu pickleball tại sân mới mở của Lý Hoàng Nam (Video: LHN Sport Club)

Trước đó, Lý Hoàng Nam và Hương Giang cũng đã có dịp cùng rèn pickleball trong một buổi tập cùng hoa hậu Kỳ Duyên. Có thể thấy, dàn mỹ nhân Việt không chỉ chơi pickleball cho vui nữa rồi. Như Hương Giang và Chi Pu, hai cô nàng không chỉ đầu tư vào trang phục mà còn tập luyện cùng VĐV pickleball hàng đầu Việt Nam là Hoàng Nam để "lên trình".

Hương Giang và Chi Pu đến ủng hộ Lý Hoàng Nam (Ảnh: LHN Sport Club)

Hai chị em thân thiết lại đối đầu nhau trên sân pickleball (Ảnh: FBNV)

Pickleball đã gây sốt trong giới giải trí từ năm 2024 và vẫn còn duy trì sức nóng đến hiện tại. Cả Chi Pu và Hương Giang đề là chuyển sang thử sức với môn thể thao này mới đây nhưng khiến dân tình khen hết lời về sự chỉn chu và đầu tư trang phục kỹ càng. Với trang phục thể thao thời thượng, từ những bộ đồ tập ôm sát tôn dáng đến những chiếc chân váy năng động đều khiến dân tình không thể rời mắt mỗi lần 2 mỹ nhân này ra sân.