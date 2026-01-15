HLV U23 UAE tuyên bố "đọc vị" bài phạt góc của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á lúc 22h30 ngày 16/1. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Marcelo Broli khẳng định Ban huấn luyện U23 UAE đã hoàn tất việc "mổ xẻ" lối chơi của đại diện Đông Nam Á.

"Chúng tôi đã xem toàn bộ các trận đấu của U23 Việt Nam. Đó là một đối thủ mạnh với lối đá phòng ngự phản công rất sắc bén", ông Broli mở lời.

Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phát biểu của chiến lược gia này chính là việc ông trực tiếp nhắc đến vũ khí lợi hại nhất của Việt Nam tại giải năm nay là các tình huống phạt góc.

"Tôi biết U23 Việt Nam rất mạnh ở khâu đá phạt góc. Nhưng đừng nghĩ chỉ họ mới hay ở tình huống cố định. U23 UAE cũng rất giỏi ở khoản này và chúng tôi sẽ khai thác tối đa những pha bóng như vậy để định đoạt trận đấu", HLV Marcelo Broli khẳng định.

HLV U23 UAE "bắt bài" bài tình huống cố định của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC)

Tiền vệ Ali Al Memari của U23 UAE cho rằng những kết quả không tốt ở vòng bảng đã là câu chuyện của quá khứ. Theo cầu thủ này, U23 UAE hiện tại đã hồi phục cả về thể chất lẫn tâm lý để sẵn sàng cho một cuộc đối đầu "sòng phẳng".

"Chúng tôi muốn đi sâu nhất có thể tại VCK U23 châu Á 2026. Có thể, U23 UAE thi đấu không tốt như U23 Việt Nam ở vòng bảng. Nhưng chúng tôi không quan tâm tới hành trình đã diễn ra trong quá khứ. Trước mắt chúng tôi là trận đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam. Tôi cũng muốn gửi thông điệp tới các cầu thủ. Đó là hãy tập trung lắng nghe hướng dẫn của Ban huấn luyện. Họ sẽ giúp các cầu thủ thắng được Việt Nam để vào bán kết", cầu thủ này cho biết.