Dàn cầu thủ U23 Việt Nam vừa trở về đã làm một việc rất đáng khen ngợi

Trở về trong vinh quang nhưng không quên nguồn cội, bộ tứ trụ cột của U23 Việt Nam gồm Quốc Việt, Lý Đức, Nhật Minh và Quốc Cường đã tạo nên một hình ảnh đẹp khi hội ngộ cùng thầy Giôm tại phố Núi. Đối với những cầu thủ này, đây không chỉ là chuyến thăm hỏi thông thường mà còn là buổi "báo công" đầy ý nghĩa sau một hành trình quả cảm trên đấu trường châu lục.

Cả 4 cầu thủ này đều trưởng thành từ Học viện Nutifood, dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen hay còn gọi là thầy Giôm. Trong không khí ấm áp của ngày hội ngộ, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt không giấu được sự xúc động khi chia sẻ trên trang cá nhân: "Thầy còn hơn cả một người thầy". Cùng chung dòng cảm xúc, tiền vệ Quốc Cường, Nhật Minh, Lý Đức bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những bài học đầu đời mà vị chiến lược gia người Pháp đã truyền dạy từ khi anh còn là một cậu bé mới chập chững làm quen với trái bóng.

4 cầu thủ trưởng thành từ Gia Lai về lại chốn xưa tri ân người thầy đầu tiên (Ảnh: FBNV)

Cuộc hội ngộ của thầy Giôm và trò cũ (Ảnh: FBNV)

Người đưa đò thầm lặng suốt hai thập kỷ

Gần 20 năm gắn bó với Việt Nam, "thầy Giôm" đã trở thành một phần biểu tượng trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Từ lứa "thế hệ vàng" đầu tiên với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cho đến dàn sao trẻ vừa tỏa sáng tại sân chơi châu Á 2026, ông vẫn miệt mài với triết lý bóng đá tấn công tận hiến và tinh thần chơi bóng tử tế.

Sự thành công của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik tại giải đấu vừa qua có dấu ấn không nhỏ từ nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật mà HLV Graechen đã dày công xây dựng cho các học trò từ lò Nutifood. Dù bóng đá có lúc thăng lúc trầm, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết và cái tâm của người thầy "rể Việt" này vẫn luôn cháy mãi, tiếp tục ươm mầm cho những tài năng tương lai.

Chuyến thăm của những "người hùng" U23 Việt Nam một lần nữa khẳng định giá trị của đạo lý "uống nước nhớ nguồn", một nét đẹp văn hóa luôn song hành cùng khát vọng vươn tầm của bóng đá nước nhà.