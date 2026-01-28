Thương Harper mới 14 tuổi phải đau lòng vì drama gia đình Beckham, Brooklyn đòi gặp em gái nhưng không muốn chạm mặt bố mẹ

Sau loạt ồn ào căng thẳng xoay quanh tuyên bố gây sốc của Brooklyn Beckham, gia đình Beckham mới đây đã có màn xuất hiện công khai đầu tiên tại Paris - và tâm điểm bất ngờ lại gọi tên Harper Beckham.

Ngày 27/1, Harper Beckham được bắt gặp rời khách sạn ở Paris cùng bố mẹ và các anh. Ở tuổi 14, con gái út nhà Beckham gây chú ý với diện mạo cực kỳ thời thượng: áo khoác lông xù màu xanh dương, quần jeans tối màu và đặc biệt là chiếc túi Chanel jumbo flap cổ điển từ thập niên 90, được định giá khoảng 3.000 - 5.000 bảng Anh. Tuy nhiên, vẻ ngoài sang chảnh cũng không che giấu được nỗi buồn man mác trên gương mặt thiếu nữ. Giữa lúc bố mẹ và anh cả mâu thuẫn căng thẳng, Harper không có nổi một nụ cười, vẻ hồn nhiên tươi sáng vui vẻ mọi khi đã thay bằng nét trầm lắng, buồn bã.

Harper trầm lắng giữa drama gia đình (Ảnh: GC Images)

Ảnh: GC Images

Ảnh: GC Images

Ảnh: GC Images

Chuyến đi Paris lần này không chỉ đơn thuần là du lịch. Gia đình Beckham có mặt tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Xuân Hè 2026 để ủng hộ Victoria Beckham khi bà được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ Huân chương Nghệ thuật và Văn học - một trong những vinh dự danh giá dành cho các nhân vật có đóng góp lớn cho nghệ thuật và văn hóa.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên gia đình Beckham xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ khi Brooklyn Beckham đăng tải tuyên bố dài gây chấn động, cáo buộc cha mẹ "kiểm soát", can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz, thậm chí làm anh tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Brooklyn cũng được cho là đã cắt liên lạc với các em trai Romeo và Cruz, đồng thời chỉ cho phép cha mẹ liên hệ thông qua luật sư.

Giữa tâm bão đó, Harper - người không hề bị nhắc tên trong tuyên bố dài sáu trang của Brooklyn - lại trở thành cái tên khiến dư luận chú ý. Những chia sẻ cũ của Nicola Peltz về em gái chồng bất ngờ được "đào lại". Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn với Grazia, Nicola từng nói đầy tình cảm: "Tôi luôn mơ có một cô em gái nhỏ, và Harper thật sự là người ngọt ngào nhất. Harper thường gửi Snapchat cho tôi, điều đó thật dễ thương".

Tuy nhiên, khi mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham rạn nứt, những lời nói từng ấm áp ấy nay lại mang màu sắc… đau lòng. Theo nguồn tin từ The Sun, Brooklyn rất nhớ Harper: "Cậu ấy yêu thương và nhớ em gái vô cùng, ước gì có thể gặp Harper mà không phải đối mặt với bố mẹ. Harper từng rất thân với Brooklyn và cả Nicola, nên việc drama xen vào giữa họ thực sự khiến cậu ấy đau lòng".

Brooklyn muốn gặp em gái Harper mà không chạm mặt bố mẹ

Dù vậy, tại Paris, gia đình Beckham vẫn thể hiện sự đoàn kết rõ rệt. David Beckham xuất hiện đầy tự hào bên vợ và các con, trong khi Victoria Beckham bình tĩnh bước lên bục nhận huân chương danh giá. Trong bài phát biểu, cựu thành viên Spice Girls đặc biệt nhắc đến gia đình, cảm ơn các con vì đã "luôn tin tưởng vào tầm nhìn của tôi", bất chấp những ồn ào gần đây.

Khoảnh khắc Victoria phát biểu trong tiếng vỗ tay, David mỉm cười đứng dưới khán phòng, Cruz đặt tay lên vai cha, còn Harper lặng lẽ đứng bên gia đình - tất cả tạo nên hình ảnh đối lập hoàn toàn với những gì Brooklyn mô tả trên mạng xã hội.

Giữa drama gia đình vẫn chưa có hồi kết, sự xuất hiện của Harper Beckham tại Paris vừa là điểm nhấn thời trang, vừa là biểu tượng cho nỗ lực giữ gìn sự gắn kết của gia đình Beckham - ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Gia đình Beckham gắn kết dù thiếu vắng Brooklyn (Ảnh: IGNV)

Cả gia đình tự hào khi nghe Victoria được vinh danh (Ảnh: Abaca Press)

Ảnh: Abaca Press



