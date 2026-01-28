Vì sao HLV Kim Sang-sik không ăn mừng cuồng nhiệt khi U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc?

Trong những ngày vừa qua, truyền thông Hàn Quốc và Việt Nam liên tục chia sẻ và ca ngợi khoảnh khắc đầy tinh tế của HLV Kim Sang-sik sau trận tranh Huy chương Đồng giải U23 châu Á 2026. Dù vừa cùng U23 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu, chiến lược gia 49 tuổi đã chọn cách hành xử khiến dư luận đặc biệt nể trọng.

Sự điềm tĩnh giữa tâm điểm vỡ òa

Ngay khi loạt sút luân lưu kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Việt Nam, trong lúc các cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện chạy ra sân ăn mừng cuồng nhiệt, HLV Kim Sang-sik lại đứng lặng lẽ ở khu vực kỹ thuật. Ông không hề nhảy cẫng lên hay nở nụ cười chiến thắng. Thay vào đó, ông cúi đầu, giữ gương mặt trầm mặc và lặng đi trong vài phút giữa bầu không khí náo nhiệt của sân vận động.

Hành động ghi điểm của HLV Kim Sang-sik (Ảnh: AFC)

Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các tờ báo lớn tại quê hương ông như Daum và Osen . Theo phân tích từ giới chuyên môn, đây là biểu hiện của sự tinh tế và lòng tự trọng nghề nghiệp cao độ. Đối với HLV Kim, việc đánh bại đội bóng quê hương để giành huy chương là một thành công chuyên môn rực rỡ, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc lại là nỗi niềm khó tả.

Tờ Financial News nhận định: "HLV Kim Sang-sik đã thể hiện sự tôn trọng tối thượng dành cho đối thủ và cũng là quê hương mình. Ông chọn cách kìm nén niềm vui cá nhân để chia sẻ nỗi buồn với thất bại của đội bóng xứ Kim chi".

Không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trên sân, hình ảnh HLV Kim Sang-sik lặng lẽ quan tâm các học trò sau trận đấu càng làm đậm nét chân dung một người thầy tận tâm. Truyền thông cũng nhắc lại hình ảnh ông tự tay đẩy xe lăn cho trung vệ Hiếu Minh bị chấn thương tại sân bay, khẳng định phong cách quản trị bằng sự chân thành, điều đã giúp ông gắn kết tập thể U23 Việt Nam làm nên kỳ tích.

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm Huy chương Đồng quý giá cho bóng đá Việt Nam mà còn giúp HLV Kim Sang-sik ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ cả hai quốc gia bởi nhân cách và sự chuyên nghiệp của mình.