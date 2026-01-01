Lộ bí mật: Hotboy Cao Văn Bình được "nhắc bài" để cản phá xuất thần trước U23 Hàn Quốc ở U23 châu Á

Chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc tại trận tranh hạng Ba U23 Asian Cup 2026 không chỉ là kết quả của tinh thần quả cảm, mà còn là thắng lợi của sự chuẩn bị tỉ mỉ từ "bộ não" huấn luyện gồm những huyền thoại World Cup.

Trước đó trận tranh hạng Ba Giải U23 Asian Cup 2026 đã diễn ra với kịch bản không tưởng. Sau 120 phút rượt đuổi tỷ số hòa 2-2, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc phải bước vào loạt sút luân lưu định mệnh.

Giây phút quyết định, HLV trưởng Kim Sang-sik đã gọi thủ môn Cao Văn Bình lại và đưa ra một chỉ dẫn then chốt: “Cậu có thể làm theo chỉ đạo của thầy Lee chứ?”. Cái gật đầu của Văn Bình chính là khởi đầu cho màn trình diễn xuất thần sau đó. Đứng phía sau hỗ trợ anh chính là HLV thủ môn Lee Woon-jae – "người nhện" huyền thoại từng đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 với tỷ lệ thắng luân lưu lên tới 91,7% tại K-League.

Dựa trên kết quả phân tích video chi tiết, HLV Lee đã hô hướng sút "Trái" hoặc "Phải" bằng tiếng Việt, kết hợp với tín hiệu tay từ một cầu thủ dự bị để truyền tin cho Văn Bình. Kết quả, thủ thành 21 tuổi đã đoán đúng hướng 4 trên 7 lượt sút. Ở lượt sút thứ 7, Văn Bình xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Bae Hyun-seo, tạo tiền đề để Nguyễn Thanh Nhân dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 7-6 cho Việt Nam.

Thủ môn Cao Văn Bình đã chơi xuất thần (Ảnh: AFC)

Khoảnh khắc nhóm thủ môn, Thủ môn Cao Văn Bình, HLV Lee Woon-jae, thủ môn Trần Trung Kiên, Phạm Đình Hải (từ trái sang) (Ảnh: AFC)

Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên U23 Việt Nam vượt qua Hàn Quốc sau chuỗi 9 trận chỉ biết hòa và thua. Đáng chú ý, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã làm nên chuyện trong bối cảnh vô cùng ngặt nghèo.

Hàn Quốc áp đảo hoàn toàn với 32 cú sút (so với 5 của Việt Nam) và có lợi thế hơn người từ phút 41 khi ngôi sao Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ. Dẫu vậy, lối chơi kỷ luật và sự tự tin đã giúp "Những chiến binh Sao vàng" đứng vững. Sau khi từng thua Indonesia của HLV Shin Tae-yong vào năm 2024, bóng đá Hàn Quốc một lần nữa phải nếm trái đắng trước một đại diện Đông Nam Á được dẫn dắt bởi chính những người con của xứ sở Kim chi.

Nguồn Chosun ilbo