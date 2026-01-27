Đây rồi, cô gái "đánh dấu chủ quyền" với Cao Văn Bình, khoe huy chương châu Á của hotboy U23 Việt Nam

Sau tấm Huy chương Đồng tại VCK U23 Châu Á 2026, thủ môn Cao Văn Bình đã vụt sáng thành ngôi sao có sức hút hàng đầu. Sở hữu chiều cao 1m83 cùng gương mặt góc cạnh, Văn Bình nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới mộ điệu. Việc được truyền thông quốc tế ví như "Cha Eun-woo của Việt Nam" đã đưa tên tuổi anh vượt khỏi biên giới bóng đá, thu hút một lượng fan khổng lồ từ giới trẻ. Visual điển trai giúp thủ môn sinh năm 2005 sở hữu lượng fan girl cực lớn. Cứ ngỡ rằng Văn Bình còn độc thân nhưng dân tình đã lập tức tìm ra nửa kia của chàng trai này.

Theo đó, Văn Bình đã có bạn gái. Cô nàng là Lê Na cùng quê Nghệ An với Văn Bình. Trên nền tảng TikTok, cô gái này cũng đã đăng video "đánh dấu chủ quyền". Lê Na đăng tải khoảnh khắc đeo chiếc huy chương mà bạn trai vừa mang về từ U23 châu Á. Trước đó, sau mỗi chiến dịch của U23 Việt Nam chàng thủ môn đều mang quà về cho bạn gái check-in.

Dân tình đã tìm ra bạn gái Văn Bình (Ảnh: TTNV)

Cả hai không ngần ngại công khai tình cảm (Ảnh: TTNV)

Văn Bình làm ký hiệu nữ N - tên của bạn gái (Ảnh: TTNV)

Cô nàng cũng check in với HCV SEA Games của Văn Bình (Ảnh: TTNV)

Sinh năm 2005 tại Diễn Châu, Nghệ An, Văn Bình hiện là trụ cột tương lai của CLB Sông Lam Nghệ An. Ít ai ngờ rằng, chàng trai từng khởi đầu ở vị trí tiền đạo lại đang trở thành "bức tường thép" mới của bóng đá Việt Nam với khả năng phản xạ cực nhanh và kỹ năng chơi chân hiện đại.

Sức hút của Văn Bình trước hết đến từ màn trình diễn "không tưởng" trong trận tranh hạng Ba vừa qua. Từ phương án dự phòng, anh đã làm nản lòng các chân sút U23 Hàn Quốc với 12 pha cứu thua xuất thần và bản lĩnh lì lợm trên chấm luân lưu. Ở tuổi 21, anh hoàn thiện bộ sưu tập thành tích ấn tượng với HCV SEA Games 33, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và HCĐ u23 châu Á.