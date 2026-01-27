Giữa drama rạn nứt, Beckham tung ảnh hạnh phúc gia đình, Victoria Beckham nói thẳng 1 điều về các con

Trong một buổi lễ trang trọng tại Paris mới đây, biểu tượng thời trang Victoria Beckham đã chính thức được trao tặng Huân chương Nghệ thuật và Văn chương Pháp, đánh dấu cột mốc chói lọi trong sự nghiệp thiết kế của mình dưới sự chứng kiến đầy tự hào của gia đình.

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc, cựu thành viên Spice Girls đã dành những lời trân trọng nhất để cảm ơn các con vì đã luôn tin tưởng vào tầm nhìn sáng tạo của mình ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn.

Bức ảnh gia đình hạnh phúc gia Beckham (Ảnh: IGNV)

Victoria nhận giải (Ảnh: IGNV)

Sát cánh cùng bà trên hàng ghế danh dự là ông xã David Beckham cùng các con: Romeo, Cruz và cô con gái út Harper Seven. Hình ảnh Harper ngày càng trưởng thành, tự tin sải bước bên các anh trai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sự hiện diện đông đủ của các thành viên không chỉ là nguồn cổ vũ tinh thần mà còn là minh chứng cho sự gắn kết bền chặt của "đế chế" Beckham trước những áp lực từ công chúng. Một chi tiết khiến dư luận quan tâm là sự vắng mặt của con trai cả Brooklyn Beckham. Tuy nhiên, việc này không bất ngờ bởi chỉ cách đây vài ngày con trai cả nhà Beckham đã lên mạng một lần nói hết về mối quan hệ gia đình không còn như xưa.