Giữa drama rạn nứt, Beckham tung ảnh hạnh phúc gia đình, Victoria Beckham nói thẳng 1 điều về các con

Hải Đăng, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 16:00 27/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Gai đình Beckham cùng đi chúc mừng Victoria nhận giải.

Trong một buổi lễ trang trọng tại Paris mới đây, biểu tượng thời trang Victoria Beckham đã chính thức được trao tặng Huân chương Nghệ thuật và Văn chương Pháp, đánh dấu cột mốc chói lọi trong sự nghiệp thiết kế của mình dưới sự chứng kiến đầy tự hào của gia đình.

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc, cựu thành viên Spice Girls đã dành những lời trân trọng nhất để cảm ơn các con vì đã luôn tin tưởng vào tầm nhìn sáng tạo của mình ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn.

Giữa drama rạn nứt, Beckham tung ảnh hạnh phúc gia đình, Victoria Beckham nói thẳng 1 điều về các con- Ảnh 1.

Bức ảnh gia đình hạnh phúc gia Beckham (Ảnh: IGNV)

Giữa drama rạn nứt, Beckham tung ảnh hạnh phúc gia đình, Victoria Beckham nói thẳng 1 điều về các con- Ảnh 2.
Giữa drama rạn nứt, Beckham tung ảnh hạnh phúc gia đình, Victoria Beckham nói thẳng 1 điều về các con- Ảnh 3.

Victoria nhận giải (Ảnh: IGNV)

Sát cánh cùng bà trên hàng ghế danh dự là ông xã David Beckham cùng các con: Romeo, Cruz và cô con gái út Harper Seven. Hình ảnh Harper ngày càng trưởng thành, tự tin sải bước bên các anh trai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sự hiện diện đông đủ của các thành viên không chỉ là nguồn cổ vũ tinh thần mà còn là minh chứng cho sự gắn kết bền chặt của "đế chế" Beckham trước những áp lực từ công chúng. Một chi tiết khiến dư luận quan tâm là sự vắng mặt của con trai cả Brooklyn Beckham. Tuy nhiên, việc này không bất ngờ bởi chỉ cách đây vài ngày con trai cả nhà Beckham đã lên mạng một lần nói hết về mối quan hệ gia đình không còn như xưa. 

Giữa drama rạn nứt, Beckham tung ảnh hạnh phúc gia đình, Victoria Beckham nói thẳng 1 điều về các con- Ảnh 4.
Giữa drama rạn nứt, Beckham tung ảnh hạnh phúc gia đình, Victoria Beckham nói thẳng 1 điều về các con- Ảnh 5.
Giữa drama rạn nứt, Beckham tung ảnh hạnh phúc gia đình, Victoria Beckham nói thẳng 1 điều về các con- Ảnh 6.

Romeo, Cruz và Harper xuất hiện chúc mừng mẹ (Ảnh: Daily Mail)

Vợ chồng cậu cả “tụt follow không phanh”, David Beckham - Victoria tăng vọt, netizen đứng về phe nào đã quá rõ!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày