Tiểu thư Harper xinh đẹp nhưng buồn bã trong lần đầu xuất hiện trước công chúng sau bài "bóc phốt" bố mẹ của Brooklyn Beckham

Sau những ngày cái tên Beckham phủ sóng truyền thông vì mâu thuẫn gia đình căng thẳng, Harper Beckham cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trước công chúng. Cô út 14 tuổi của nhà Beckham cùng mẹ Victoria, bố David và hai anh Romeo - Cruz sải bước tại Paris Fashion Week, ngầm thể hiện sự đoàn kết giữa lúc Brooklyn công khai “đóng băng” quan hệ với gia đình.

Xuất hiện tại show Haute Couture Xuân Hè 2026 ở Paris, Harper đi ngay phía sau mẹ - nhà thiết kế Victoria Beckham. Cô bé xinh đẹp và khí chất trong chiếc váy đen dài chấm gót, kết hợp giày peep-toe và khăn choàng ton-sur-ton. Mái tóc vàng uốn sóng nhẹ, Harper giữ ánh mắt nhìn xuống, lặng lẽ bước cạnh cha mình là Sir David Beckham. Cả gia đình bước bên nhau tạo nên khung hình vừa sang trọng vừa trầm lắng.

Harper chuẩn tiểu thư tài phiệt dự Fashion Week (Ảnh: GC Images)

Harper buồn bã khi lần đầu xuất hiện sau tâm thư gây sốc của anh cả Brooklyn Beckham (Ảnh: GC Images)

Cô bé thiếu vắng nụ cười giữa drama gia đình (Ảnh: GC Images)

Victoria Beckham vẫn trung thành với phong cách all-black quen thuộc: áo cổ lọ ôm sát phối chân váy tối giản. Romeo và Cruz xuất hiện cùng bạn gái - DJ Kim Turnbull và nhạc sĩ Jackie Apostel - hoàn thiện “đội hình Beckham” tại Paris, chỉ thiếu duy nhất Brooklyn và Nicola Peltz.

Đáng chú ý, đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Harper kể từ khi Brooklyn Beckham đăng bài dài trên Instagram Story ngày 19/1, thẳng thắn nói về mâu thuẫn với cha mẹ và khẳng định “không muốn hòa giải”. Sự im lặng của Harper cùng cách cô né ống kính khiến nhiều người cho rằng cô bé đang chọn cách ủng hộ gia đình theo cách rất riêng.

Trước đó không lâu, Harper cũng âm thầm thể hiện sự gắn bó với các anh khi đăng Instagram khen ngợi Romeo sau màn trình diễn trên sàn runway của NTK Willy Chavarria: “Lại một lần nữa!! Một show tuyệt vời nữa” kèm emoji trái tim đen. Sau show diễn, Romeo - Kim, Cruz - Jackie còn cùng nhau đi ăn tối để ăn mừng, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên vẫn đang rất bền chặt.

Chuyến đi Paris lần này còn đặc biệt hơn khi Victoria Beckham được cho là sẽ nhận Huân chương Quốc gia về Nghệ thuật và Văn học do chính phủ Pháp trao tặng. Việc David và các con cùng xuất hiện bên cô trong thời điểm nhạy cảm càng khiến công chúng chú ý.

Harper cùng bố mẹ và các anh dự sự kiện thời trang (Ảnh: GC Images)

Trong khi đó, Brooklyn Beckham tiếp tục gây chấn động khi đưa ra hàng loạt cáo buộc về cha mẹ: từ việc bị “kiểm soát” khi lớn lên, bị thúc ép ký từ bỏ quyền với tên tuổi Beckham cho tới việc David và Victoria bị cho là “không tôn trọng” vợ anh - Nicola Peltz, thậm chí cố tình phá hoại mối quan hệ của họ. Brooklyn nhấn mạnh anh đứng về phía vợ và không muốn hàn gắn.

Đáp lại, David và Victoria vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Không phát ngôn, không phản pháo, chỉ xuất hiện cùng các con còn lại tại Paris - một động thái được xem là thông điệp không lời giữa tâm bão drama. Với người hâm mộ, khoảnh khắc Harper Beckham lặng lẽ bên gia đình có lẽ chính là hình ảnh nói lên nhiều điều nhất về tình thế hiện tại của nhà Beckham.