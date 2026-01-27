Bức ảnh đỉnh nhất của Đình Bắc

Mới đây, tiền đạo người Nghệ An đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi đăng tải khoảnh khắc đầy tự hào bên cạnh hai danh hiệu cao quý: Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2025. Bức ảnh nhanh chóng thu về gần 600.000 lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận chúc mừng, trở thành bài đăng có lượng tương tác "khủng" nhất từ trước đến nay của Đình Bắc.

Bức ảnh có tương tác khủng nhất của Đình Bắc gói gọn thành tích của một năm đầy bùng nổ của cầu thủ người Nghệ An

Sức hút của bức ảnh không chỉ nằm ở những danh hiệu danh giá mà còn cộng hưởng từ kỳ tích lịch sử mà Đình Bắc vừa thiết lập. Chàng trai 21 tuổi chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á giành danh hiệu Vua phá lưới tại một giải đấu khắc nghiệt như U23 châu Á. Thành tích này càng trở nên phi thường khi biết rằng Đình Bắc chỉ đá chính vỏn vẹn hai trong tổng số sáu trận đấu của đội tuyển tại giải.

Bốn pha lập công của chân sút sinh năm 2004 là minh chứng rõ nét nhất cho một phong cách thi đấu toàn diện và đẳng cấp. Đó là quả phạt đền lạnh lùng mở tỷ số trước U23 Jordan, pha solo táo bạo xé lưới chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, cú đánh đầu dũng mãnh trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết, và cuối cùng là siêu phẩm sút phạt hàng rào đẹp mắt trong trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc. Sự đa dạng trong khâu dứt điểm cho thấy Đình Bắc đã trưởng thành vượt bậc về tư duy chơi bóng.

Đình Bắc là vua phá lưới của VCK U23 Châu Á (Ảnh: AFC)

Không chỉ dừng lại ở những bàn thắng, Đình Bắc còn chinh phục giới chuyên môn bằng nền tảng thể lực sung mãn và bộ kỹ năng hoàn hảo. Anh lên công về thủ không biết mệt mỏi, sở hữu tốc độ xé gió, khả năng tì đè lỳ lợm và những pha xử lý bóng lắt léo. Nhận định về tài năng này, BLV Quang Huy không ngần ngại khẳng định Đình Bắc chính là tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại và chắc chắn sẽ còn tiến rất xa khi đang ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp.

Sau khi cùng U23 Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ và tranh thủ nghỉ ngơi ngắn ngày, Đình Bắc đã lập tức quay trở lại guồng quay tập luyện trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Với phong độ đang ở đỉnh cao, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những màn trình diễn bùng nổ tiếp theo của "sao mai" này tại các giải đấu quốc nội và quốc tế sắp tới.